Au club depuis 2015, Charles Ollivon se plaît bien à Toulon. Juste avant la rencontre face à Pau, le RCT a officialisé la prolongation du troisième ligne pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2027.

L'histoire d'amour entre le Rugby Club Toulonnais et Charles Ollivon va se poursuivre. Juste avant la rencontre entre le RCT et Pau, pour lancer la 9ème journée de Top 14, la prolongation du troisième ligne international (39 sélections) a été officialisée.

Arrivé en provenance de Bayonne en 2015 sur la Rade, le flanker est bien évidemment un cadre de Toulon depuis de nombreuses saisons. Désormais lié au club du muguet jusqu'en 2027, Ollivon pourrait bien finir sa carrière dans le Var, puisqu'il aura 34 ans à l'issue de son contrat. Dans son communiqué, le club a déclaré que "cette signature s'est avéréé comme une évidence."

"Toulon est devenu ma deuxième maison"

Charles Ollivon s'est exprimé après cette officialisation : "Toulon est devenu ma deuxième maison, et je suis honoré de continuer à porter ce maillot emblématique. Je suis impatient de contribuer davantage au succès de l’équipe et de partager d’autres très grands moments avec nos supporters exceptionnels. C’était important de partager cette annonce avec eux aujourd’hui, car ils sont notre plus grand soutien au quotidien. C’est donc une façon de les remercier d’être toujours derrière nous."

À ce jour, l'ancien joueur de Bayonne compte 93 matchs avec le Rugby Club Toulonnais.