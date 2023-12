En conférence de presse, le demi de mêlée varois a porté un regard lucide sur la performance de son équipe face à Pau (36-13). S’il a pointé du doigt le fait que le RCT ne méritait pas vraiment le bonus offensif, le vice-capitaine des Rouge et Noir a salué la remise en question du groupe, symbolisée par un début de saison réussi avant de retrouver la Champions Cup.

Comment analysez-vous cette victoire bonifiée face à un concurrent direct ?

C’est un très bon résultat. Je pense qu’il ne reflète pas du tout ce qui s’est passé sur le terrain pour être honnête. On est tombés sur une très belle équipe. Elle nous a mis en difficulté sous des conditions pénibles pour jouer. Malgré ce qui s’est passé, on a validé un bonus qui est toujours bon à prendre dans ce championnat.

Dans la même position face à Castres, la semaine dernière, Toulon n’avait pas été capable de prendre le bonus. Qu’avez-vous retenu de cet accroc tarnais ?

Il aurait été mérité la semaine dernière, mais il ne l’est pas aujourd’hui. Pau aurait mérité de repartir avec quelque chose. On a eu des scories à notre avantage. On a eu vingt minutes délicates en seconde période où l’on a joué dans nos trente mètres. On a su ne pas prendre de points. Le manque de réalisme de Pau nous a permis d’aller chercher le bonus.

Comment expliquez-vous les difficultés en début de deuxième période où Toulon a été incapable de sortir de son camp ?

Les conditions étaient délicates. Je me suis rarement fait chier comme ça dans un match pour être honnête. Dans le jeu, et au niveau du pied, il était difficile de sortir de son camp. C’était pénible. Il faut faire avec. On a cinq points, et ça reste positif par rapport au scénario du match.

Notamment grâce à un grand Enzo Hervé et une fin de match de folie, Toulon a battu la Section paloise ce samedi. Une victoire bonifiée pour le RCT qui signe un quatrième succès de rang en championnat et grimpe sur le podium.



Le film du match > https://t.co/hs8UecfFmG pic.twitter.com/fh2ySKmq1u — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 2, 2023

En revanche, les belles entames sont devenues une marque de fabrique…

On prévoit des choses la semaine, et ça fait quine ! Sur nos trois premiers lancements, on avait identifié des choses (rires). On a été performants, et ça nous a permis de prendre le large. On a profité du fait d’avoir le vent dans le dos. Aujourd’hui, le vent a rendu les conditions délicates pour jouer au rugby.

En faisant un pas de côté, comment jugez-vous ce premier bloc ?

On était costaud à domicile, mais la claque à Perpignan, où on espérait quelque chose, car on se le devait, et c'était à un moment où l’USAP n’était pas au mieux, a remis les pieds sur terre. Elle nous a fait partir notre saison. On est encore au début de saison. Il reste encore beaucoup de mois à jouer pour atteindre un objectif. On ne doit pas se relâcher, mais avant la coupe d’Europe, il est bien d’être dans les premiers.

Toulon semble solide, sûr de sa force. Par rapport à un mois en arrière, est-ce que les ambitions sont désormais plus élevées ?

Il y a toujours eu de l’ambition. On a commencé les trois dernières saisons au mois de janvier... C’était un peu compliqué pour atteindre les objectifs ! Cette année, j’ai la sensation que l’équipe a switché un peu plus vite. Ce n’est pas guise de quelque chose en fin de saison. Je ne veux pas dire ça. Mais, je sens que l’équipe est dans la saison. Il reste de nombreux matchs, mais il y a de l’émulation, un peu à l’image de Pau. Le groupe tourne, et ça marche ! Ça prouve que le groupe vit bien ensemble.