Joker Coupe du monde du côté du Stade toulousain en début de saison, Léo Banos a bien failli voir sa carrière basculer lors d'une partie de paintball avec ses coéquipiers montois. Le jeune troisième ligne a été gravement touché à l'œil droit. Il raconte.

"C'était la partie de trop", comme il le dit avec le sourire désormais. Il y a environ deux mois, Léo Banos participait à une partie de paintball avec ses coéquipiers de Mont-de-Marsan. Quelques jours après leur victoire face à Aurillac (le 26 septembre), les Landais ont profité d'un après-midi de détente.

Alors que tout se passait comme prévu, certains ont voulu prolonger le plaisir : "Il nous restait quelques billes dans les chargeurs, donc on voulait les utiliser, avoue Léo Banos. On n'aurait pas dû (rires)." En effet, quelques minutes plus tard, la bonne humeur a disparu : "J'avais de la buée dans mon casque. Je l'ai donc retiré quelques secondes pour l'enlever et c'est à ce moment-là que j'ai été touché au visage et un éclat de bille a touché mon œil droit."

"Je n'ai plus rien vu pendant trois jours"

Gravement blessé, le jeune troisième ligne doit patienter jusqu'au lendemain pour rencontrer une ophtalmologue à Toulouse. Quelques heures qui ont paru une éternité pour lui : "J'ai eu très peur. Tu te poses des milliers de questions. Je n'y voyais plus du tout du côté droit, et ça a duré pendant trois jours. T'en viens même à te demander si tu ne l'as pas perdu pour de bon..."

Bien heureusement, le Montois a rapidement été rassuré : "L'ophtalmologue m'a de suite dit que tout rentrerait dans l'ordre, qu'il fallait juste être patient. Au final, j'ai passé une semaine à rien faire chez moi, avant de pouvoir reprendre la course, mais sans contact. J'ai dû attendre deux voire trois semaines avant de retrouver une activité à peu près normale, le temps que l'hémorragie disparaisse totalement."

"À Toulouse, on m'a fait comprendre que j'avais été débile..."

Finalement, plus de peur que de mal pour l'ancien international français des moins de 20 ans. Il a retrouvé les terrains le 18 novembre dernier avec Toulouse sur la pelouse de Castres, soit près de deux mois après son accident.

Désormais, il peut se permettre de revenir sur ce malheureux événement avec un léger trait d'humour : "Quand j'ai dû expliquer mes déboires au staff toulousain, on m'a gentiment fait comprendre que j'avais été débile d'avoir enlevé mon casque... (rires) Et puis même chez les joueurs, je pense que je vais prendre des pièces pendant longtemps mais je le mérite ! L'essentiel, c'est de pouvoir en rigoler." Un petit conseil à ses proches, évitez une partie de paintball en guise de cadeau de Noël : "Je refuse direct ! Je ne vais pas en refaire de sitôt, j'ai appris, je l'ai échappé belle et on en restera là !"

Léo Banos s'est illustré en marquant un essai étonnant, à Colomiers ce jeudi soirhttps://t.co/PWjlgIxcpa — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 31, 2023

Désormais, Léo Banos va finir la saison avec Mont-de-Marsan en Pro D2. Malgré une grosse frayeur, il va pouvoir tenir sa place sous la tunique landaise. Il est d'ailleurs titulaire ce vendredi soir face à Brive.