Arrivé en début de semaine dans le Var, Melvyn Jaminet a effectué son premier entraînement avec le RCT lundi. Le nouveau toulonnais est déjà dans le groupe de son nouveau club pour affronter Pau.

À peine arrivé à Toulon, Melvyn Jaminet figure déjà dans le groupe du RCT pour la réception de la Section paloise. Passé du rouge et noir toulousain au rouge et noir toulonnais, Melvyn Jaminet n'a pas mis longtemps à s'habituer à ses nouvelles couleurs. Après son premier entraînement avec Toulon lundi, l'international français pourrait déjà porter le maillot au muguet face à Pau, ce samedi à 17 heures.

?? ?????? \ud83d\udd34&\u26ab



Pour la réception de la @SectionPaloise, Melvyn Jaminet et Jack Singleton font partie du groupe \ud83d\ude0d



Découvrez tous les joueurs convoqués pour #RCTSP \u2935 — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) November 30, 2023

Ollivon et Villière de retour

L'arrière ne sera pas perdu, il retrouve Charles Ollivon et Gabin Villière qui après deux semaines de vacances sont de retour dans le groupe et pourraient eux aussi être alignés contre les Béarnais. Ce match face à Pau est important pour les hommes de Pierre Mignoni qui peuvent confirmer leur bonne forme du moment après les victoires à Clermont puis à Mayol face au Racing et Castres. Jack Singleton la nouvelle recrue varoise figure aussi dans le groupe.