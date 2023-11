Antoine Dupont a atteint ces dernières années le sommet de sa carrière en club, en sélection et sur le plan individuel. Difficile dès lors de ne pas craindre un éventuel déclin, c'est ce que confie en tout cas le principal intéressé.

Même les monstres font des cauchemars. Ceux de notre sport, dont Antoine Dupont fait partie, ne dérogent pas à la règle. Depuis plusieurs années, l'ascension du gamin de Castelnau-Magnoac semble sans limite. Champion de France avec le Stade toulousain en 2019, 2021 puis 2023, champion d'Europe en 2021, vainqueur du Tournoi des Six Nations en 2022 et surtout élu meilleur joueur du monde en 2021. Une route vers les sommets qui peut aussi donner le vertige : "Moi ce qui me motive et ce qui peut m'inquiéter à certains moments, c'est la décroissance après avoir atteint un certain niveau. C'est de commencer à être moins bon, que ce soit vis-à-vis de moi ou des autres, de sentir que je suis moins performant, moins dominant. C'est de me décevoir moi et mes partenaires." confie-t-il dans un entretien accordé à Bros.

"Si tu stagnes, tout le monde sera là pour te dire que tu es nul"

Atteindre ces niveaux génère forcément de fortes attentes, et les siennes en première ligne : "À un moment si je ne traversais pas le terrain ou je ne faisais pas une fulgurance, à la fin du match j'étais frustré. Parce que ça arrivait souvent, les gens l'attendaient et donc quand ça n'arrivait pas je râlais." Depuis quelques années, le demi de mêlée rend simple ce qui ne l'est pas. À ses yeux donc, mais aussi aux yeux des observateurs : "Une fois que tu as atteint un certain niveau, une certaine attente de la part des gens, tu sais que même si tu stagnes ou que tu baisses un peu, tout le monde sera là pour te dire que tu es nul, que ça y est c'est fini." Mais en devenant le joueur qu'il est, Antoine Dupont s'est aussi offert un traitement particulier de la part des défenses adverses. Alors le joueur de 27 ans a troqué quelques grandes percées par une meilleure distribution, une meilleure alternance et plus de maturité : "Je porte beaucoup moins le ballon qu'avant, je fais plus jouer. Je m'adapte aux défenses, à ce que font les autres autour de moi, de mes coéquipiers."

Revoir sa façon de jouer et revoir ses propres ambitions aussi : "Maintenant j'arrive à trouver du plaisir même si je n’ai rien fait d'extraordinaire, si j'ai bien fait jouer mon équipe et qu'on a gagné. J'arrive à m'en satisfaire." Détaché des attentes extérieures, c'est ainsi qu'Antoine Dupont est aujourd'hui épanoui et c'est ainsi qu'il pourra mener les Bleus vers bien d'autres titres, nous l'espérons.