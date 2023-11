Après la défaite des siens à 14 contre 15, le capitaine des Rochelais s'est montré fair-play et a surtout pointé les erreurs des siens. Les Rochelais qui ont su répondre en deuxième mi-temps peuvent avoir des regrets.

Les Rochelais qui ont été défaits (32-10) sur la pelouse du Racing peuvent avoir des regrets. Les Maritimes ont évolué en infériorité numérique dès la 25e minute après le carton rouge de Teddy Thomas pour sa "cravate" sur Nolann Le Garrec. Au micro de nos confrères de Canal +, le capitaine de la Rochelle a surtout pointé les erreurs des siens, "Il y a beaucoup de regrets et de frustrations, pas contre l'arbitrage, parce que si on nous a vus râler contre l'arbitre c'est juste contre nous."

Les hommes de Ronan O'Gara étaient venus pour faire un résultat au Racing. "On s'était promis de commencer le match avec beaucoup d'engagements, beaucoup d'agressivités et on passe à côté des 20 premières minutes", a résumé le talonneur international.

"Les journées passent et on reste en bas de ce classement"

Pierre Bourgarit est plus largement revenu sur le début de saison mitigé des siens, "On retrouve cette inconstance, surtout à l'extérieur. Il faut qu'on lève la tête parce que les journées passent et on reste en bas de ce classement". La semaine prochaine les Maritimes retrouveront Perpignan à domicile, un match qu'il ne faudra pas manquer pour se remettre la tête à l'endroit et se faire du bien au classement.