Ce samedi c'est Castres et Toulon qui ouvriront le bal de cette 8ème journée de Top 14. Aymeric Luc sera de retour dans le XV de départ et sera donc titulaire à l'arrière côté RCT tandis qu'Adrien Séguret auteur d'un bon début de saison portera le numéro 13 et sera capitaine du Castres olympique. Découvrez les compositions des deux équipes...

Le XV de départ de Toulon : 15. Luc ; 14. Dréan, 13. Waisea, 12. Sinzelle, 11. Tuicuvu ; 10. Hervé, 9. Serin ; 7. Abadie (cap.), 8. Du Preez, 6. Coulon ; 5. Alainu'uese, 4. Ribbans ; 3. Gigashvili, 2. C. Tolofua, 1. Gros.



Remplaçants : 16. Boulassel, 17. Priso, 18. Halagahu, 19. Le Corvec, 20. Wainicolo, 21. White, 22. Smaili, 23. Brookes. Le XV de départ de Castres : 15. Palis ; 14. Raisuqe, 13. Séguret (cap.), 12. Botitu, 11. Hulleu ; 10. Le Brun, 9. Fernandez ; 7. Maravat, 8. Papali´i, 6. De Crespigny ; 5. Vanverberghe, 4. Nakarawa ; 3. Hounkpatin, 2. Zarantonello, 1. Guerois-Galisson.

Remplaçants : 16. Colonna, 17. De Benedittis, 18. Staniforth, 19. Cope, 20. Babillot, 21. Arata, 22. Cocagi, 23. Azar.