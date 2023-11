Samedi, la Section paloise reçoit le Stade français, et aussi étonnant que cela aurait pu paraître il y a encore quelques mois, c'est un choc de ce début de championnat. Quatrièmes, les Palois peuvent viser la première place avec une victoire. Les Parisiens peuvent, eux, consolider leur place de leader.

À en croire les Palois, il fait bon vivre dans le Béarn depuis le début de la saison. Ceux qui sont venus vérifier n'ont pas été déçus par le voyage au Hameau. Demandez aux Racingmen, Toulousains, Bordelais et consorts comment ils ont été reçus à Pau. Si nous ne nous prononcerons pas sur la qualité de la réception paloise, tous sont repartis déçus. Pour cause, les hommes de Sébastien Piqueronies ont remporté tous les matchs qu'ils ont disputés chez eux.

La force du Hameau

Depuis le début de saison, la Section est deuxième à domicile, une bonne habitude que les Béarnais n'avaient pourtant pas les saisons précédentes. En 2021 et 2022, ils avaient terminé 13e du classement à domicile, puis 11e avec quatre défaites lors de l'exercice 2023. S'ils ont aussi su s'imposer à l'extérieur (victoire 39-24 à Perpignan), les Palois s'appuient surtout leurs résultats au Hameau en ce début de saison. Une solidité qui découle d'abord d'une défense particulièrement solide. Dans leur antre, ils n'ont encaissé que 11,75 points de moyenne contre 27,67 loin de leur terre.

De l'autre côté du terrain Emilien Gailleton, Théo Attissogbe, Jack Maddocks ou encore Samuel Ezeala qui réalise un excellent début de saison, sont capables sur une fulgurance de créer d'énormes différences.

En face, les Parisiens ne sont pas non plus en reste et s'ils ne sont plus invaincus à Jean-Bouin (défaite 9-13 face au Racing), ils ont déjà réalisé deux gros coups à l'extérieur. Une première victoire à Perpignan puis un succès retentissant à Gerland. Alors, le Stade français qui devrait envoyer une solide équipe à Pau, pourrait bien avoir quelques idées derrière la tête.

Guerre de tranchée

Les Parisiens ont eux aussi fait de la défense leur spécialité, avec 111 points encaissés en sept journées les Soldats Roses ont même la meilleure défense du Top 14. Même si le Stade français marque presque autant loin de ses terres qu'à Jean-Bouin (25 points de moyenne contre 22,67). Au Hameau les défenses pourraient bien prendre le pas sur l'attaque. Encore une fois, les Parisiens ne devraient pas être déçus du voyage, une chose est sûre, ils ne repartiront pas tout roses.