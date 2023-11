En conférence de presse, le pilier gauche du XV de France a abordé le quart de finale perdu face à l'Afrique du Sud, et les jours difficiles qui ont suivi l'échec cuisant.

Comment avez-vous fait pour basculer après ce quart de finale de la Coupe du monde ?

Je n’ai pas pris de repos. C’était une volonté de ma part de retrouver le groupe et le club. Je voulais retrouver une dynamique, je voulais rejouer. C’était important, je n’avais pas enchaîné avec le club depuis un moment. C’était une volonté de ma part, Pierre (Mignoni) était d’accord avec ça. Je vais prendre mes vacances plus tard. On en a discuté, mais il n’y a rien qui est décidé pour cette période. La Coupe du monde a été intense, ça me fera du bien de couper, mais ça sera pour plus tard.



Que retenez-vous de ce Mondial ?

Même si je n’étais pas numéro 1, même si j’ai eu le moins de temps de jeu par rapport aux autres, c’était une expérience exceptionnelle. J’ai essayé de prendre le plus de plaisir possible. Malgré le résultat, il y a eu beaucoup de bonnes choses et on a pris du plaisir.



Vous l’avez sous-entendu, mais vous avez un peu reculé dans la hiérarchie. Votre souhait de revenir en club est-il lié au fait d’essayer de regagner des places avant le Tournoi ?

Si je ne me fixe pas l’objectif d’être numéro 1, ça n’arrivera pas. Si je ne l’ai pas en tête, je ne vais jamais l’être. Ça passera par du travail. C’est une phrase bateau, mais c’est le travail qui paie. J’ai beaucoup de choses à bosser. Je l’ai vu à la coupe du Monde. Ce sont des détails. Sur les matchs amicaux, j’ai été pénalisé. J’ai eu des discussions avec le staff. Ça viendra avec le temps avec le temps et l'expérience pour gommer ces détails.

Quels sentiments ont prédominé après le revers face à l’Afrique du Sud ?

Comme tout le monde, ça n’a pas été facile à accepter. Pour ma part, je ne l’ai pas vécu sur le terrain. Mais c’était difficile à accepter, surtout avec l’ambiance autour de la coupe du Monde… Ce n’était pas la joie dans le vestiaire. On ne va pas se mentir. On était un peu abattu. Mais aujourd’hui, il faut aller de l’avant, il faut penser à la suite. Je veux me fixer de nouveaux objectifs. Il y a une période en club, et on va se concentrer là-dessus.



Avez-vous revu le match ?

(Il hoche la tête) Non… Je n'en ressens pas le besoin. Ça serait se faire du mal et être maso de revoir ce quart de finale. Ce serait de la torture, ça serait maso... Il y a tellement de choses à ressortir de ce match.



Pensez-vous encore souvent à ce match ?

J’avais aussi besoin de reprendre rapidement pour ça. Je veux essayer d’oublier ce quart, et pour ça, il faut se tourner vers d'autres objectifs. J’y pense un peu moins, car je me concentre sur Toulon.



Cette expérience peut-elle changer votre statut à Toulon ? On sait que vous êtes plutôt taiseux…

Ma place, je l’assume. Mais je ne veux pas parler. Il y a assez de leaders. Je les laisse faire. Ce n’est pas dans mon tempérament. J’assume mon statut, mais je laisse parler les leaders comme Teddy (Baubigny), Charles (Ollivon) et même Esteban (Abadie).

L'international tricolore Melvyn Jaminet a décidé de quitter Toulouse pour rejoindre Toulon il y a quelques jours. Un transfert qui a fait du bruit et sur lequel revient Xavier Garbajosa, ancien arrière du XV de France pic.twitter.com/wcE5DdwV2z — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 22, 2023



Un autre partenaire chez les Bleus s’apprête à vous rejoindre en club. Jaminet vous a-t-il mis dans la confidence ?

Avant tout, je me languis qu’il arrive car c’est un copain. Je sais que ça lui tenait à cœur de revenir. C’est sa maison, il est chez lui. Il ne savait pas trop comment ça allait se passer, car il avait un contrat à Toulouse. Il n’avait pas forcément ça en tête durant le Mondial. Mais je sais, que c’était quelque chose qui comptait pour lui de revenir à Toulon.