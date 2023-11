Qui commandera les bleus lors du prochain Tournoi ? Selon toute vraisemblance, il ne devrait pas y avoir de surprise à ce sujet.

Il faudra remplacer Antoine Dupont comme joueur, mais aussi comme capitaine. Le Toulousain occupait ces fonctions depuis l’automne 2021. Mais il avait d’abord hérité du "brassard" en raison de la sérieuse blessure à un genou de Charles Ollivon qui commença sous le maillot bleu deux ans et demi avant lui.

Mais vu l’importance que commençait à prendre Dupont, cet intérim semblait tomber à point et ressemblait fort à une prise de pouvoir, le Grand Chelem 2022 vint valider ce choix avec maestria. Dupont absent lors de la tournée au Japon, Ollivon récupéra les galons. Mais en octobre 2022, Fabien Galthié confirma ce qu’on pressentait, Dupont serait son grand timonier pour la Coupe du monde.

Incontournable sportivement

À vrai dire, Charles Ollivon semble un candidat tout désigné pour vivre un chassé-croisé. Il est sportivement incontournable, il est devenu l’avant le plus prolifique en essais de l’histoire (quinze réalisations). Il est réputé pour avoir toute la confiance de Fabien Galthié qui l’avait promu en 2020. On se souvient qu’il était aux commandes des Bleus contre l’Italie lors du dernier mondial alors que A.D. était blessé.

Pour Ollivon, ce serait une revanche de plus sur le destin, lui qui a été victime d’une grosse entorse à un genou en juin 2021 après deux fractures d’une omoplate en 2017 et 2018 qui avaient fait craindre une fin de carrière prématurée.

Et si ce n’était pas lui ? Une seule candidature nous semble susceptible d’être examinée, celle de Gregory Alldritt. Le numéro 8 de La Rochelle a décidé de faire une petite pause dans sa carrière mais il va reprendre la compétition en janvier. Comme Ollivon, il a l’avantage d’être intouchable d’un point de vue rugbystique, par sa puissance et sa constance. Il a un atout dans sa manche, sa pratique de la langue anglaise (son papa est Ecossais). C’est un élément important au niveau international, on a vu lors du célèbre quart de finale qu’Antoine Dupont avait du mal à bien dialoguer avec Ben O’Keefe. Parfois, un match tangent peut se jouer là-dessus. Les Toulousains Romain Ntamack et Julien Marchand auraient pu avoir des chances. Mais leurs blessures semblent écarter ce scénario.