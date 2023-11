Le Top 14 a désormais bien repris ses droits, et les Bleus ont tous troqué le maillot au coq contre celui de leurs clubs respectifs. Ce week-end, Baptiste Serin a permis aux siens d'obtenir une victoire de prestige sur la pelouse de Marcel-Michelin. Le capitaine, Antoine Dupont ne s'est pas montré sous son meilleur jour et Arthur Vincent, lui, est passé à côté de son match... Les performances des tricolores !

C'était l'heure des retrouvailles pour certains Bleus, Sekou Macalou retrouvait Cameroun Woki et Gaël Fickou pour le derby de Paris. À Jean Bouin, le match a - comme toujours depuis 2017 - tourné à l'avantage des Ciel et Blanc. Les deux Bleus du Racing se sont montrés à leur avantage, le deuxième ligne a réalisé 9 plaquages, quand son coéquipier du centre en a fait 8 et battu 3 défenseurs.

Serin a ouvert les portes...

Le RCT avait décidé d'envoyer une équipe remaniée en Auvergne, mais à l'image de Jules Coulon, les jeunes toulonnais ont montré à Pierre Migoni qu'il fallait compter sur eux. Ils ont tenu tête aux hommes de Christophe Urios, jusqu'à l'entrée de Baptiste Serin qui a fait basculer le match, presque à lui seul. Deux coups de pied décisif, un que Coulon a aplati en bout de course, l'autre millimétré directement dans les bras de Jiuta Wainiqolo.

Dans le même temps, un MHR en crise se déplaçait chez Perpignan, le dernier. Il fallait, pour les Montpellierains, retrouver le chemin de la victoire mais leurs internationaux n'ont pas pu faire basculer la balance, ou du moins pas du bon côté... Arthur Vincent, a d'abord oublié d'aplatir un essai tout fait, avant d'échapper un ballon de marque en toute fin de match. Quand Paul Willemse n'a pas apporté tout l'impact qu'on peut attendre de lui. Le Bleuet de l'Hérault, Lenni Nouchi, s'est, lui, dépensé sans compter des deux côtés du terrain.

...Danty les a fermées

Dans un match qu'ils n'ont pas pris par le bon bout, les Rochelais ont rapidement été dominés par l'UBB. S'ils ont réussi à refaire leur écart de 13 points, ce dernier aurait pu être plus grand si Jonathan Danty ne s'était pas interposé devant Tatafu. Le centre rochelais a fait parler sa puissance en défense, mais aussi - et de manière plus surprenante - sa finesse au pied. Brice Dulin a lui aussi brillé dans ce secteur, il réalise un magnifique 50-22, mais c'est surtout quand il a gardé le ballon entre ses mains qu'il a impressionné. Plusieurs fois, il réalise de beaux slaloms dans la défense bordelaise.

La charnière française de l'UBB ne s'est pas toujours montrée à son avantage, notamment au pied où Maxime Lucu et Matthieu Jalibert se sont trompés plusieurs fois. Ils n'ont pas réussi à faire briller leur ligne de trois quarts qui ne manquait pourtant pas de talent. Quand il a été servi, Nicolas Depoortere a fait des différences.

Dupont s'est loupé

Titularisé à l'ouverture face à son ancien club, lors de Castres-Toulouse, Antoine Dupont ne s'est pas vraiment montré à son avantage, sur le premier essai castrais, manquant son intervention face à Pierre Popelin. Ensuite, comme la semaine dernière face à Perpignan, il a beaucoup porté le ballon, pas toujours avec la même réussite. Capitaine des Rouge et Noir, Thomas Ramos s'est lui aussi rendu coupable de quelques erreurs inhabituelles chez lui. Alors que lui aussi retrouvait un stade qu'il connaît bien, Anthony Jelonch a montré que sa blessure à un genou était loin derrière lui. S'il n'a pas pu éviter la défaite des siens, il a fait montre d'une activité remarquable.