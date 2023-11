Au cours de la 19e Nuit du Rugby, le Stade toulousain s’est vu attribuer le prix de meilleur staff du Top 14. Présent à Paris, son manager Ugo Mola, large sourire et verve toujours aiguisée, en a profité pour faire passer quelques messages…

Quel est votre sentiment après avoir reçu ce nouveau prix ?

C’est toujours gratifiant d’être reconnu par ses pairs et par son environnement. Après, on connaît tous la fragilité de nos métiers, peut-être encore plus aujourd’hui qu’il y a quelques années. Il faut donc savoir profiter des bons moments quand ils se présentent. Mais il faut aussi savoir que cela peut ne pas durer très longtemps. Et si je devais passer un petit message, ce serait de demander à nos présidents de bien choisir leurs entraîneurs pour ne pas les dégager trop vite. Parce que franchement, ça pourrait être le thème de la soirée.

Comment faites-vous pour vous renouveler, pour trouver de nouvelles idées ?

J’ai connu un entraîneur qui me disait : "Si tu veux durer, il faut changer les joueurs régulièrement". Mais bon… On a prévu d’être dans la durée et la stabilité. Les résultats nous donnent un peu de temps, mais on sait que là aussi c’est très fragile en raison de l’adversité qui grandit. Les équipes travaillent de mieux en mieux, se renforcent de plus en plus. La concurrence n’a jamais été aussi forte en Top 14 et nous avons pourtant été capables de le gagner trois fois sur quatre sur les quatre dernières éditions. C’est bien et même très bien. Mais on sait que les lendemains peuvent être aussi difficiles.

Avez-vous le temps d’apprécier ces moments comme aujourd’hui ?

Oui même si le Top 14 est une machine à laver. Entre une défaite à gérer et un nouveau match qui s’annonce important.. Cette machine à laver est incroyable, c’est ce qui fait qu’il y a de plus en plus de personnes se passionnent pour le rugby. Je trouve qu’on retrouve des identités fortes qui s’étaient un peu édulcorées avec le temps. Et puis avec les dernières infos du moment, je pense qu’il va y avoir de bonnes rencontres à déclarations fortes, avant et après match. L’essentiel est que le rugby en sorte vainqueur.

Que vous inspire le retour de Bernard Laporte ?

Je trouve ça chouette ! Bernard est quelqu’un d’inspirant, il l'est au même titre que d’autres entraîneurs connus lorsque j’étais un jeune joueur. Et puis, c’est très inspirant de voir qu’il y a plusieurs vies dans une carrière d’entraîneur. Je ne vous cache pas non plus qu’il y en a certaines des siennes qui ne m’attirent pas plus que ça, mais Bernard reste un entraîneur emblématique qui compte et qui a gagné. Que vous l’appréciez ou non, chacun son avis. Mais ce qui est sûr, c’est que Bernard est quelqu’un qui fait des choses.

Vous avez fait allusion aux entraîneurs virés trop tôt. Faites-vous référence à Richard Cockerill ?

Pas forcément ! L’an dernier, cinq ou six staffs ont été remerciés, en pro D2, ça a déjà dégainé cette saison. Si je dois passer un message aux présidents de club ou au Directeurs généraux, c’est que souvent on ne prend pas le temps pour bien recruter un staff et c’est comme ça que les divorces arrivent très vite. Les alliances de circonstances ne sont jamais très bonnes. Ce sport est particulier. Parfois, la victoire est mensongère mais elle permet de mettre au clair certaines choses. Que ce soit Cockerill, Collazo, Garbajosa l’an dernier ou d’autres, j’ai connu ce qu’ils ont vécu. Et je peux vous dire qu’on mange plus souvent de cailloux qu’on ne le croit et nos environnements familiaux ne sont pas toujours épargnés. J’ai donc toujours une petite pensée pour ceux qui n’ont pas de club mais qui restent passionnés par ce sport. Et qui permettront un jour ou l’autre à une équipe de gagner. Après je ne suis pas le porte-drapeau de qui que ce soit, mais préservons notre environnement.

Comment accueillez-vous la parenthèse olympique d’Antoine Dupont ?

Comment un des joueurs les plus protées de ce sport n’aurait pas la possibilité de s’exposer sur ce qui se fait de mieux ? Malheureusement, l’aventure de la Coupe du monde s’est arrêtée un peu plus vite qu’annoncée. J’ose espérer qu’Antoine va trouver sa place dans ce groupe d’une trentaine de joueurs. Il semblerait qu’avec ses qualités, il pourrait être une valeur ajoutée pour cette compétition. On a évidemment tous envie qu’Antoine gagne des trophées. La coupe du monde lui est passée sous le nez, j’espère qu’il en gagnera aussi beaucoup avec son club. Et pourquoi pas avec l’équipe de France à 7.

Quels ont été vos échanges avec Antoine Dupont ?

Ils ont été nombreux. Cela fait deux ou trois ans que nous en parlons. D’abord, avec l’ancienne direction de l’équipe de France qui avait été force de proposition sur le sujet. Ensuite, avec Antoine pour savoir s’il avait envie de faire les Jeux Olympiques. Le calendrier n’est pas simple pour personne. On va essayer de concilier au mieux la performance et l’état de fraîcheur d’Antoine. Sans oublier qu’il reste un jeune joueur de 26 ans qui a encore plein de choses à faire valoir et qu’il faut accompagner dans son parcours. Le Stade toulousain a toujours fait les efforts nécessaires pour ses joueurs et les équipes de France même si le prix à payer est parfois un peu cher.