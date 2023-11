Entraîneur principal du Stade français, Karim Ghezal a connu ce samedi sa première défaite dans un derby parisien. Il assure assumer cet échec, mais il le regrette également. Il dit n'avoir rien à reprocher aux joueurs et veut vite se projeter sur la prochaine rencontre, samedi prochain à Pau.

Cette huitième défaite consécutive à domicile contre le Racing 92 est-elle un coup d’arrêt ?

C’est un aspect de la rencontre qu’on n’a pas trop abordé cette semaine. Pour moi, ce n’est que la première, je ne suis là que depuis trois semaines. Ça reste quand même difficile. Je me mets au même niveau que les joueurs qui en ont vécu plusieurs. Je suis très déçu. C’était un moment important. Nous voulions faire un bon match, le gagner pour nos supporters. Je suis bien resté sur le terrain à la fin du match pour voir les joueurs du Racing fêter ça. En tant qu’entraîneur en chef, je dois assumer ça. Après le Top 14 est fait de telle sorte que tous les week-ends, ça va être la bataille. Mais c’est sûr qu’il aurait été préférable de valider ce temps de passage.

Vous prenez tout de même un point de bonus défensif…

Je n’arrive pas à m’en satisfaire, mais on a pris cinq points sur les deux dernières journées. On va repartir dès lundi au travail avec la perspective du match à Pau. Comptablement, nous sommes plutôt bien. Depuis que nous sommes arrivés avec Laurent (Labit) il y a trois semaines, nous avons mis des choses en place. On construit, ça avance, ça recule. C’est comme ça.

Regrettez-vous les deux choix d’aller en touche en fin de partie alors que ce secteur de jeu n’a pas été très bon durant la rencontre ?

J’assume. Je n’aime les coachs qui font le signe des trois points à leurs joueurs, qui donne des consignes à leurs leaders de jeu. J’aime les joueurs qui prennent leur responsabilité. À Lyon, ils ont fait ce choix-là qui a été payant. Je ne vais pas aujourd’hui leur dire qu’ils ont fait un mauvais choix. Il faut assumer ensemble. Seulement, quand on court après le score, c’est toujours plus difficile.

Le Racing 92 s'impose au forceps sur la pelouse du Stade français. Les Franciliens restent donc invaincus à Jean-Bouin, après cette huitième victoire d'affilée dans la capitale.



Le résumé du match > https://t.co/eiz3pEGcjD pic.twitter.com/O1XipYLNxz — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 18, 2023

Êtes-vous agacé par le fait que la touche n’ait pas été très bonne aujourd’hui ?

Que ce soit clair, je vais le dire une fois pour toutes. Je suis entraîneur principal, pas entraîneur de la touche. Je m’occupe de tout ce qui est organisation. Certes, j’aime la touche, tout comme j’aime la mêlée, le jeu d'avants – trois-quarts. Je ne suis arrivé qu’il y a trois semaines. Je m'adapte aux joueurs, je travaille avec eux. Je vais petit à petit amener ma façon de travailler. Ça va se faire de manière naturelle. J’ai beaucoup travaillé sur la structuration des semaines, sur l’état d’esprit. Aujourd’hui, c’est une étape difficile mais il faut en passer par là pour construire. Il faut s’en servir pour continuer à avancer. Je vais débuter ma quatrième semaine lundi, j’aurai préféré qu’elle débute avec le sourire.

Auriez-vous aimé que votre équipe propose un peu plus de jeu ?

Je n’ai pas l’impression que le Racing ait plus entrepris que nous à l’exception d’un avantage qu’ils ont joué au pied. Il y a dû avoir trente mêlées à cause de la météo. On a quand même marqué neuf essais sur nos derniers matchs, aujourd’hui aucun. On a quand même eu quelques opportunités près des lignes.

Psychologiquement, est-ce plus difficile à gérer une nouvelle défaite contre le Racing qu'un revers contre un autre club ?

Je suis combatif, je suis venu ici avec un projet, je sais où je veux aller. Comptablement, nous sommes pas trop mal. On va continuer à bosser. Je suis plus déçu pour les gens du club qui ont vécu ces huit défaites contre le Racing. On va continuer à construire pour vivre en fin de saison des matchs éliminatoires. Aujourd'hui, ça n'en était pas un.