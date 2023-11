En ouverture de la 7e journée du championnat, dans des conditions dantesques (pluie et vent), les Ciel et Blanc, dominés en mêlée mais courageux en défense, ont pris le dessus sur Paris (9-13). C'est le huitième succès de rang des partenaires de Chavancy, auteur du seul essai de la partie, dans l'enceinte de Jean-Bouin. Avec ce succès, le Racing 92 est leader provisoire du Top 14.

Il n'y a pas que l'heure qui est passée à l'hiver, le temps aussi. Dans un stade Jean-Bouin bien garni pour ce derby francilien, le Racing 92 a réalisé le grand huit face à Paris (9-13). Les Ciel et Blanc ont pu compter sur une défense diabolique pour valider un nouveau succès.

Avec quatre points de plus au classement, le Racing 92 (23 points) double son adversaire du jour (22 points). En attendant les résultats de Pau et de Castres, les Franciliens sont sur le trône du championnat.

Imhoff et Chavancy, la prime à l'expérience

Tout au long de la première période, les acteurs ont eu des difficultés à jouer avec les conditions climatiques (4 en-avant en un quart d'heure). À la suite d'une pénalité obtenue en mêlée, Segonds a récompensé le travail de Paul Alo Emile (3-0, 4e), qui a fini par sortir sur blessure peu avant la moitié de cette première période.

Le Racing 92 s'impose au forceps sur la pelouse du Stade français. Les Franciliens restent donc invaincus à Jean-Bouin, après cette huitième victoire d'affilée dans la capitale.



Finalement, les premières mèches ont été allumées par les anciens. Depuis son camp, Juan Imhoff a remonté le ballon. Après avoir été arrêté, l'Argentin s'est relevé pour se proposer à l'ouverture, et Taofifenua a profité d'une bonne passe pour se lancer dans un espace. Au soutien, Woki a continué de faire vivre le ballon. Grâce à un coup de pied par-dessus de Tedder, qui a bien lu le mauvais positionnement du rideau défensif parisien, le capitaine Chavancy a marqué sans opposition (3-7, 17e). Le Garrec a sanctionné un hors-jeu de la ligne défensive parisienne (3-10, 32e).

Blessé au dos, Laclayat a été contraint de quitter ses équipiers (26e). Cette blessure n'a pas aidé les affaires des Ciel et Blanc, en délicatesse en mêlée (trois pénalités concédées en première période). À la sirène, Segonds, de plus de 30 mètres, a réduit l'écart à la marque (6-10, 40e+1).

Pour le Racing 92, no scrum but win !

Au retour des vestiaires, Segonds a quasiment ramené les siens à hauteur après une faute au sol de Kharaishvili (9-10, 42e). Mais les Parisiens ont balbutié le renvoi de Tedder. Avec du jeu à une passe, autour des avants, Le Garrec a fait avancer son équipe. Joseph, omniprésent, a été repris à un mètre de l'en-but. Sanctionné pour une faute volontaire au sol, Kockott a écopé d'un carton jaune (46e). Sur la pénalité rapidement jouée à la main, les visiteurs ont été surpris par une défense tonitruante de la bande à Briatte. Dans un ruck, Macalou a même fini par glaner la munition.

Cinq minutes plus tard, à cinq mètres de l'en-but, c'est Kolingar, sur une passe à hauteur de Joseph, qui a échappé une grosse opportunité de marque (54e). Le pilier gauche a été sauvé par son paquet d'avants, qui a glané une pénalité en mêlée (9-13, 55).

Pourtant, ce secteur a été le point faible des Ciel et Blanc avec sept pénalités concédées. Kharaishvili a payé cette indiscipline d'un carton jaune (57e). En fin de partie, sous les encouragements de Kolisi, le Racing 92 a résisté et s'est appuyé sur un bon contre en touche. Les Parisiens ont manqué trois touches dans les 22 mètres adverses, et pourront se mordre les doigts de ne pas avoir tenté les points au pied. Ce fut trop, beaucoup trop pour la bande à Labit, décidément maudite dans ce derby, à Jean-Bouin.

Dans une semaine, le Stade Français Paris voudra rebondir à Pau. Le lendemain, en clôture de la 8e journée du championnat, le Racing 92 recevra le Stade Rochelais.