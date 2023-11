Le troisième ligne du Stade toulousain François Cros était l'invité de viàMidol Des Mauls et Débats cette semaine et a évoqué le derby qui attend les siens face à Castres samedi. Pour lui, Toulouse devra monter en niveau lors de ce match si spécial.

Le relâchement toulousain face à Perpignan en deuxième mi-temps n'a visiblement pas été du goût de tout le monde. Invité de l'émission viàMidol Des Mauls et Débats cette semaine, François Cros a prévenu qu'il fallait que Toulouse se reprenne et montre un autre visage que celui affiché face à Perpignan. Contre les Catalans, les Toulousains ont d'abord largement mené avant de se faire reprendre en fin de match et de perdre le bonus offensif.

Dans le derby face à Castres, un tel relâchement ne sera pas possible. "Un derby est toujours un match particulier, encore plus le nôtre, lançait Cros. Nous nous déplaçons à Castres après ce match de l'USAP où il y a eu un peu de frustration sur la fin du match. Il va falloir qu'on montre un autre visage parce que sinon ça peut faire vilain à l'arrivée."