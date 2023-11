Invité de ViàMidol Des Mauls et Débats, l'international français, François Cros, est revenu sur la participation de son coéquipier Antoine Dupont aux Jeux Olympiques. Le troisième ligne ne se fait pas de souci pour le demi de mêlée, il y voit aussi une opportunité pour d'autres joueurs de jouer sous le maillot bleu.

Invité de l'émission de ViàMidol, "Des mauls et des débats", le troisième ligne international, François Cros est revenu sur l'élimination des Bleus en Coupe du monde mais s'est aussi projeté sur l'avenir. Coéquipier en club et en sélection d'Antoine Dupont, il ne se fait pas de souci pour la transition de son capitaine vers le rugby à VII pour les Jeux Olympiques "Antoine a les capacités pour performer quel que soit le rugby proposé. C'est quelqu'un qui a des capacités exceptionnelles, même du rugby à 20 à 2 ou tout seul il serait bon."

L'occasion de donner leur chance à ces mecs-là

Avec cette participation à l'épreuve olympique, Dupont ne devrait pas prendre part au tournoi des 6 nations 2024, si c'est évidemment dommageable pour l'équipe de France, François Cros y voit aussi une opportunité pour d'autres joueurs d'exprimer leur talent, "On aura Antoine (Dupont) en moins, mais l'avantage du groupe qu'on a créé c'est qu'on a un vivier important avec Maxime (Lucu), les deux Baptiste (Serin et Couilloud) et les jeunes qui poussent. C'est peut-être l'occasion de donner leur chance à ces mecs-là."