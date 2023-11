Invité de l'émission ViàMidol, le troisième ligne François Cros est revenu sur l'élimination de la France en quart de finale du dernier Mondial. Un épisode douloureux mais qu'il affirme avoir digéré.

Présent sur le plateau de l'émission ViàMidol, le troisième ligne aile international François Cros est revenu sur l'élimination du XV de France dès les quarts de finale de la dernière Coupe du monde, contre l'Afrique du Sud 28-29. Pour le joueur du Stade toulousain, le sort de cette rencontre s'est peut-être joué dès l'entame: "On démarre bien le match, on score rapidement. Pour moi, un des tournants du match, c'est l'interception d'Eben Etzebeth. On doit passer à 14-0 et au final, trois minutes après, on est à 7-7... On n'a pas réussi à prendre le large et on connaît la faculté de cette équipe sud-africaine à ne jamais lâcher et à y croire jusqu'au bout. Les petits détails ont tourné en notre défaveur, comme pour les Anglais et les All Blacks ensuite."

Une déception digérée

François Cros l'a assuré, cette défaite a été très dure à encaisser. Mais désormais, il l'a lancé, ce match est mis de côté : "On cherche des réponses, savoir ce qui aurait pu être mieux fait. La déception était telle sur ce match-là que je ne l'ai même pas revu... Mais, maintenant, on est passé à autre chose. Cela ne sert a rien de ressasser. Il faut garder le positif de cette aventure humaine qui a été incroyable, de par le groupe que l'on avait, et de par l'atmosphère qu'il y avait autour cette compétition. Ce quart de finale est une déception mais c'est digéré et on peut passer à autre chose." Prochain rendez-vous pour les Bleus, le 2 février 2024 à Marseille, face à l'Irlande mais très probablement sans le capitaine Antoine Dupont, qui est convoqué avec l'équipe de France de rugby à sept pour préparer les JO 2024.