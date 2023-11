Ce week-end, Perpignan reçoit Montpellier, un match primordial pour les deux derniers du championnat. L'Usap qui a un peu remonté la pente dernièrement n'est pas en réussite ces dernières années face au MHR.

Si elle a été entrecoupée par une certaine Coupe du monde, la saison de Top 14 a déjà bien débutée et les premières tendances se font ressentir. Samedi, dans un derby en haute altitude, le Stade français, premier, accueille son voisin racingmen, troisième. De l'autre côté du classement, les deux derniers, Perpignan (14e) et Montpellier (13e) s'affrontent. Un match qui pour les deux équipes pourrait sonner le début de la révolte ou la crise.

Deux dynamiques différentes

Ce sont bien les hommes de Franck Azéma qui sont derniers, à deux points de leurs adversaires du week-end, pourtant la dynamique n'est pas mauvaise du côté de l'Usap et ils payent surtout leur mauvais résultat avant la Coupe du monde. Depuis, les Sang et Or ont certes connu une défaite à domicile face au leader palois avant de se ressaisir devant leur public face au RCT puis ont réalisé un bon match à Toulouse. Après avoir subi en première mi-temps, les Perpignanais se sont ressaisis en seconde au point même de faire douter les Toulousains et montrer qu'ils avaient du caractère.

Si les Montpelieriens se sont bien rebiffés en fin de match face à l'ASM, ils n'ont pu éviter leur deuxième défaite de la saison à domicile (après le Racing) et leur cinquième revers de rang. Les champions de France 2022 sont en pleins creux de la vague et ce déplacement chez la lanterne rouge pourrait bien les y enfoncer.

L'histoire pour Montpellier

Derrière la dynamique se cache l'histoire, et le vécu commun entre les deux équipes tourne largement en la faveur des Héraultais. Ils n'ont plus perdu face à Perpignan depuis 2019, soit quatre matchs. Mieux, ils se sont imposés à Aimé-Giral lors de leurs trois derniers déplacements (2018, 2022, 2023). En cas de victoire, le MHR pourrait réenclencher la marche avant, eux qui recevront Oyonnax pour la huitième journée. De son côté, l'Usap qui se déplacera à Bordeaux puis à La Rochelle a l'obligation de s'imposer ce samedi, s’ils ne veulent pas se faire distancer et rester à une inquiétante quatorzième place.