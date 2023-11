Le Stade français est leader du Top 14 après sa victoire face au Lou 36-32, et cela grâce à un Zack Henry métronome dans le jeu. Le demi d'ouverture a notamment été chirurgical face aux poteaux.

Le propre des bons - pour ne pas dire des grands - joueurs consiste à ne jamais enchaîner deux contre-performances. Et si la dernière sortie de Zack Henry face à Castres avait laissé un goût d’inachevé, les têtes pensantes des Soldats roses n’avaient pas pour autant choisi de confier les clés à Joris Segonds (tout juste revenu de commotion) mais bien de maintenir leur confiance à l’ancien Palois. Et Zack Henry le leur a rendu au centuple, dont l’association avec le rusé et expérimenté Rory Kockott a encore fait des merveilles… D’abord parce que Zack Henry a parfaitement conduit la stratégie des siens, en occupant le terrain à la perfection de par la longueur de son pied gauche. Mais surtout parce que l’Anglais a réalisé un superbe 100 % face aux poteaux qui a pesé lourd dans la balance, d’autant qu’une bonne moitié de ses tirs au but étaient plutôt excentrés.

Quel coup du Stade français ! Les Parisiens se sont imposés sur la pelouse de Lyon. Les Lyonnais ont réussi à gratter un bonus défensif dans les dernières minutes mais enchaînent une deuxième défaite consécutive.



Au total, c’est bien une carte de 21 points (huit sur huit) qu’a rendue Henry, qui a évidemment pesé très lourd dans ce premier succès de l’histoire du Stade français à Lyon. Un de moins, nous direz-vous, que son vis-à-vis Paddy Jackson ? Peut-être, reste que si Henry n’a pas augmenté son total de trois unités, c’est très probablement parce que ses équipiers ont choisi ne pas tenter l’ultime pénalité qui aurait pu sortir les Lyonnais du bonus défensif, en dépit des consignes de leurs entraîneurs sur le banc de touche. Ces mêmes coachs qui ont d’ailleurs manifestement modifié en cours de route leurs plans de coaching, tant Henry avait le pied chaud, au point de laisser leur ouvreur jusqu’au bout sur le pré quitte à le faire passer à l’arrière (Barré montant au centre après la sortie de Ward) après l’entrée de Segonds à l’ouverture. Autant dire que l’on comprend un peu mieux pourquoi ce dernier, pourtant titulaire depuis plusieurs saisons à Paris, a choisi de tenter l’aventure bayonnaise à partir de la saison prochaine…