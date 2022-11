Ce lundi matin, Fabien Galthié et son staff ont communiqué la liste des 15 joueurs qui rejoindront le reste du groupe à Marcoussis. Comme pressenti, Bastien Chalureau en fait partie. Avec les blessures de Paul Willemse (ischio-jambiers), Killian Geraci (genou) et Romain Taofifenua (épaule), le sélectionneur a forcément dû trouver des solutions au poste de deuxième ligne. Et si Vanverberghe (Castres) était jusqu’ici préféré, cette fois Fabien Galthié a décidé de miser sur le Montpelliérain. Un choix qui est finalement loin d'être un hasard quand on voit la dimension qu'a pris l'originaire de Mondavezan ces derniers mois.

Arrivé de Pro D2 au Stade toulousain en 2019, le deuxième ligne ne jouera qu'un seul match sous le maillot Rouge et Noir. Un manque cruel de temps de jeu, dû aussi à une saison interrompue par le Covid-19, mais qui lui fera tout de même prendre la direction de Montpellier en tant que joker médical la saison suivante. Et ce fut une véritable renaissance pour le joueur de 30 ans titularisé à 12 reprises pour 22 feuilles de matchs cette saison-là. Mais sa saison la plus complète reste définitivement celle du sacre du MHR cet été.

Top 14 - Montpellier - Bastien ChalureauIcon Sport

Sa puissance et son aisance à pulvériser ses adversaires sur le moindre plaquage ne sont pas les seules forces du colosse de plus de 2 mètres pour 118kg, il est également précieux sur des gestes plus techniques qui permettent parfois de faire la différence. Un joueur de plus en plus complet qui semble progresser avec sa maturité. En tout cas Bastien Chalureau a définitivement passé un nouveau cap en rejoignant les Bleus à Marcoussis. Reste à voir s'il tiendra toutes ses promesses une fois qu'il se tiendra devant le staff du XV de France.

Retour sur un parcours compliqué

Bastien Chalureau en équipe de France ? Il y a quelques années cette phrase en aurait probablement fait rire plus d'un car il faut bien avouer que rien ne prédestinait le deuxième ligne à un tel parcours. Formé à l'US Cazères XV, Bastien Chalureau a chaussé ses premiers crampons vers l'âge de 5 ans. À partir de 2009, il rejoint l'effectif des espoirs du Stade toulousain. En 2014 il fait ses premiers pas en pro avec l'USAP qui était à ce moment-là encore en Pro D2. Par la suite il enchaîne avec Nevers avant d'atterrir en Top 14 au Stade toulousain. Et cette période de deux ans en terre toulousaine ne lui apportera rien de bon car en plus du manque de temps de jeu, le deuxième ligne est mis à pied à titre conservatoire en février 2020 après avoir été impliqué dans une bagarre de rue nocturne le 31 janvier.

Bastien Chalureau retrouvera les terrains avec Montpellier presque un an plus tard sa dernière et seule apparition avec le Stade toulousain. "Montpellier m’a sorti de ce moment noir de ma carrière. J’étais parti jeune en Pro D2 pensant que ce serait facile de monter en Top 14. Je m’étais bien trompé. La marche est très haute entre les deux championnats. Il en faut beaucoup pour attirer l’œil des clubs de première division. Montpellier m’a donné cette chance. Après, il y a que le terrain qui dit la vérité", assurait-il dans les colonnes de Midi-Libre en mai dernier.

En tout cas cette saison et malgré une petite blessure à l'épaule en début de championnat, Bastien Chalureau semble être reparti sur les mêmes standards que l'an passé, pour le plus grand bonheur de Philippe Saint-André... Et du XV de France.