Il a écopé de six mois de prison avec sursis, ainsi qu’une interdiction de détenir une arme pendant les cinq prochaines années. Cette agression porte un caractère raciste puisque le deuxième ligne a été condamné pour « faits de violence avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l’ethnie de la victime ». Dans la foulée de l'agression la victime avait porté plainte et Chalureau avait été licencié par son club de l’époque, le Stade toulousain, où il était revenu après avoir effectué plusieurs saisons à Perpignan et à Nevers. Selon nos confrères de France Bleu qui ont fait réagir son avocat Antoine Tugas, le deuxième ligne qui évolue aujourd'hui à Montpellier va faire appel de cette décision.