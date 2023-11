Cédric Heymans et Richard Dourthe ont vivement critiqué la dernière prise de parole de Fabien Galthié. Sur le plateau du Canal Rugby Club, les deux anciens internationaux étaient notamment frustrés de ne pas écouter plus de raisons liées à l'échec du XV de France en Coupe du monde.

Fabien Galthié a reçu deux plaquages cathédrales. Ce samedi, Richard Dourthe et Cédric Heymans ont vivement critiqué la prise de parole du sélectionneur du XV de France, mercredi dernier, en conférence de presse. Après un décryptage sarcastique de cette prise de parole par Canal +, Richard Dourthe a le premier ouvert le feu sur son ancien coéquipier en sélection. "Cette séquence ne devrait pas nous faire rire. Je pense que Fabien Galthié prend les gens pour des cons. Tous les gens l'adorent c'est parfait mais ils éludent tous les points qui nous intéressent vraiment à savoir : pourquoi on a perdu ? Pourquoi il y a eu autant de blessés ? Il enfume tout le monde avec sa data et je ne crois que c’est cela, respecter les gens qui aiment le rugby. Ceux qui ne suivent pas le rugby apprécient Fabien Galthié, parce qu’il a une belle image, il sait parler, c’est un professeur de philosophie d’anglais… Il y a des résultats qu’on ne peut pas enlever mais à l’arrivée on a tout mis en œuvre pour être champion du monde. À l’arrivée on est aussi bon que les Fidji, le pays de Galles et on est un peu meilleur que la Roumanie, le Japon ou l’Ecosse".

\ud83c\udf99\ufe0f "On s'est fait manger"



Cédric Heymans et Richard Dourthe reviennent sur les choix stratégiques de Fabien Galthié lors du quart de finale. pic.twitter.com/7MRYitne4I — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 11, 2023

Je pense qu'il a pris les gens pour des cons. Stratégiquement, il s’est fait manger par Erasmus et Nienaber

Cédric Heymans n'a pas tardé non plus à égratigner le sélectionneur des Bleus, avec plusieurs questions qui restent, selon lui, en suspens. "Il ne va pas sur les sujets qui soulèvent des questions. je ne veux pas dire qu'il nous enfume mais c'est comme le sketch de Raymond Devos, "Parler pour ne rien dire". Ce n'est pas sévère mais pourquoi on n'a pas de remise en question ? Le résultat c'est qu'on perd en quart de finale d'un point. On n'a aucun retour sur sa gestion. Est-ce qu'il y a une remise en question de sa planification ? C'est quoi la conclusion alors s'il ne fait pas l'économie de se remettre en question vu qu'il ne veut rien changer ? Quand on perd un quart de finale d'un point, de cinq points ou de dix points, ce n'est pas pareil, car cela veut dire qu'on est dépassé. Un point, on peut parler de stratégie, de banc, de remplacement. De comment gérer sa mi-temps. On ne sait pas ça".

Fabien Galthié a abordé son coaching, le "deuil" de la défaite, son bilan, le futur et bien d'autres sujets...



Ses propos complets > https://t.co/dqfutxlCat pic.twitter.com/BGTo5NzXzb — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 8, 2023

Richard Dourthe en a remis une couche en affirmant que Fabien Galthié avait été "dominé" dans son duel avec Jacques Nienaber et Rassie Eramus. "Stratégiquement et tactiquement, il s’est fait manger par Rassie Erasmus et Jacques Nienaber parce qu’ils ont prévu tout ce qu’il s’est passé. Ils ont fait rentrer Kwagga Smith, Handré Pollard pour soit gérer le match ou ralentir la France s’ils perdaient. Et c’est ce qu’il s’est passé, on s’est fait manger !"