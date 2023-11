Après plus d’un an sans victoire à l’extérieur, l’ASM a brisé cette série ce samedi soir à Montpellier en s’appuyant sur un (très) grand George Moala, ainsi qu’un pack féroce bien personnifié par Marcos Kremer. En face, le Montpelliérain Tolu Latu est passé complètement à côté.

Les Tops

George Moala

Prestation XXL pour le centre tongien de l’ASM. Déjà titulaire à Lyon puis contre Bayonne, Moala a encore enchaîné 80 minutes sans montrer le moindre signe de fatigue. Comme à son habitude, il a causé des dégâts majeurs dans la défense adverse, dominant toujours les collisions, alors qu’il était pourtant opposé à un sacré client en termes de défense, l’ex-Springbok Jan Serfontein, qu’il a complètement éclipsé. Non content d’avoir marqué un essai, le centre des Tonga s’est également montré intraitable en défense, avec un 100 % de réussite sur ses neuf interventions. Et en plus, il n’a pas concédé la moindre pénalité.

Marcos Kremer

Pour son premier match avec l’ASM, le Puma a annoncé la couleur : il est là pour gagner. Resté sur le terrain pour toute la durée du match, l’Argentin a parfaitement incarné la saine agressivité des siens, ainsi que leur ferme volonté à s’imposer loin de leurs terres. Il fut, comme le déclara son manager Christophe Urios après le match, l’un de ces internationaux qui sont "passés devant" pour montrer la voie aux siens. Mention spéciale à son coéquipier flanker Peceli Yato, lui aussi auteur d’un match plein avec deux grattages et quelques interventions défensives décisives, comme quand il rattrapa un Gabriel Ngandebe qui filait à l’essai.

Après un an sans victoire à l'extérieur, Clermont s'est imposé à Montpellier grâce à une énorme première période. Malgré le retour du MHR en deuxième mi-temps, l'ASM a cette fois-ci tenu bon !



Le compte rendu > https://t.co/e2FFCkCWi9 pic.twitter.com/zYwEfo70M1 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 11, 2023

Sam Simmonds

Il fut, avec le deuxième ligne Elliott Stooke, le seul titulaire de Montpellier qui se montra à la hauteur. Les deux Anglais n’ont pas ménagé leurs efforts et auront tout donné jusqu’à la dernière seconde, en vain. Simmonds s’est particulièrement illustré balle en main, où ses accélérations ont donné de l’avancée à son équipe, mais aussi sans le ballon puisque l’ex-joueur d’Exeter a terminé la rencontre avec 16 plaquages réussis pour autant tentés.

Les Flops

Tolu Latu

L’international australien a été fidèle à sa triste réputation de joueur indiscipliné, notamment en plombant l’entame de la deuxième mi-temps héraultaise en concédant une faute trois minutes après la reprise, ce qui permit à Urdapilleta de faire passer le score à 20-3. En défense, il fut pris à défaut avec Titi Lamositele sur la percée de Lanen en première mi-temps. Surtout, il a commis une faute surréaliste à la 52ème minute quand, arrivé au pied des poteaux clermontois, il oublia de taper le ballon du pied pour jouer une pénalité à la main. Une marque qui aurait clairement fait du bien au MHR...

Paolo Garbisi

L’international italien a connu deux matchs en un : un raté, et l’autre réussi. Le problème, c’est que le premier a duré une heure. Soixante minutes pendant lesquelles l’ouvreur transalpin a multiplié les bourdes dans le jeu au pied, avec notamment deux pénaltouches et une chandelle ratée. Il s’est ensuite ressaisi quand il a glissé au centre, après l’entrée de Carbonel, où il a semblé plus libéré et déterminé à renverser la rencontre à l’image de son essai. Sauf que ces 20 minutes ne sauvent pas son bilan.

Fritz Lee

Une grande énergie déployée par l’international samoan de l’ASM, mais qui a connu énormément de déchets dans tous les secteurs. En défense d’abord, où il a manqué trois plaquages pour neuf réussis, mais surtout dans la discipline : Lee a été pénalisé à trois reprises, en plus de son carton jaune pendant lequel son ASM a particulièrement souffert.