Menés à la pause par les Rouennais, privés de ballons en touche – leur capitale rampe de lancement –, les Neversois ont su s’adapter et réagir en seconde période pour s’imposer sans éclat ni sérénité (16-12). Une cinquième victoire au Pré-Fleuri, en cinq matchs, qui ravit le capitaine et centre Rudy Derrieux, fier du comportement de ses coéquipiers.

Quel est votre sentiment après cette victoire acquise dans la difficulté ?

Ce n’est pas la plus belle victoire, mais elle est importante. Elle l’est d’autant plus quand on voit les autres résultats de la soirée.

Vous attendiez-vous à un match aussi compliqué face aux Rouennais ?

On sait très bien qu’étant donné son classement, Rouen n’a pas le droit de lâcher le moindre match. C’est une équipe qui va chercher des points dans tous ses déplacements. Ils nous ont fait douter en première période, mais on a pu repasser devant grâce à notre discipline (neuf pénalités contre seize infligées aux Normands, N.D.L.R.) et à notre caractère.

\ud83d\udcf8 La photo de la victoire ! \u270c\ufe0f (16-12 BD) pic.twitter.com/B9jRvN7Asf — USON NEVERS RUGBY (@usonneversrugby) November 10, 2023

Quel était l’état d’esprit à la mi-temps, quand vous étiez menés 9-3 ?

On ne s’est pas affolés. On savait que si on retrouvait une bonne conquête, et qu’on continuait à nous appuyer sur notre bonne défense, ça allait le faire. Et c’est ce qui s’est passé.

Justement, en défense, vous enchaînez un troisième match sans avoir encaissé d’essai. C’est particulièrement significatif pour vous de retrouver de l’efficacité dans ce secteur qui faisait votre force la saison dernière ?

On a eu un début de saison un peu compliqué dans ce domaine, notamment à l’extérieur. Ne plus prendre d’essai, c’est un petit challenge qu’on s’est donné en interne.

C’est votre cinquième victoire en cinq matchs au Pré-Fleuri. On a l’impression que ce stade vous donne la confiance dans les mauvais moments que vous n’avez pas toujours à l’extérieur ?

C’est vrai qu’à Nevers, on est costauds, on est durs à prendre. On a un supplément d’âme qu’il faut arriver à exporter, désormais.