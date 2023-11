Nevers s’est imposé ce vendredi sur sa pelouse contre Rouen Normandie (16-12), à l’occasion de la 10e journée de Pro D2. Menés à la pause, les Neversois ont montré un bien meilleur visage au retour des vestiaires et ont renversé les Rouennais dans le second acte.

Invaincu à domicile depuis le début de la saison, Nevers recevait ce vendredi la lanterne rouge de la Pro D2, Rouen Normandie, qui restait sur cinq défaites consécutives avant de se déplacer au stade du Pré Fleuri. Et c'est non sans difficultés que les hommes de Xavier Péméja l'ont emporté (16-12) face à de valeureux rouennais, qui ont mérité d'obtenir le point de bonus défensif.

Une première période à l'avantage des Rouennais

Le début de match a totalement été dominé par les visiteurs, plus agressifs et disciplinés que leurs adversaires. C’est donc logiquement que Rouen a pris les commandes du match grâce à la botte de Peter Lydon, auteur de trois pénalités (14e, 22e, 27e). Après cela, les Neversois, qui avaient tout de même inscrits trois points par l’intermédiaire de Shaun Reynolds (18e), ont retrouvé des couleurs mais ne sont pas parvenus à concrétiser leurs occasions d’essais, la faute à de nombreuses touches perdues. Les locaux sont donc rentrés aux vestiaires sous les sifflets du stade du Pré Fleuri avec un retard de six points (3-9).

Nevers a renversé le match au retour des vestiaires

En seconde période, les Neversois sont revenus avec un tout autre visage et ont renversé le match dès le retour des vestiaires grâce à une pénalité de Shaun Reynolds (42e) et surtout un essai de leur serial marqueur, Elia Elia (52e), entré en jeu à la pause et auteur de son septième essai de la saison. Les Rouennais ont ensuite poussé mais sont tombés sur une grosse défense neversoise. Et c'est pendant le temps fort de Rouen que Shaun Reynolds a inscrit une nouvelle pénalité et donné six points d'avance à son équipe (66e). Un retard que les hommes de Sébastien Tillous-Borde n'ont jamais pu combler.

Grâce à cette victoire, la cinquième à domicile en autant de matchs disputés depuis le début de la saison, les Neversois gagnent deux places au classement et sont désormais quatrièmes tandis que les Rouennais restent bons derniers mais repartent tout de même de ce déplacement avec un point. Vendredi prochain, Nevers se déplacera sur la pelouse de Brive tandis Rouen Normandie recevra Colomiers.