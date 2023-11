La Section paloise est en tête du Top 14 après une nouvelle victoire face au Stade toulousain. Les Béarnais surfent sur la vague d'une confiance qui est née en ce début de saison. Entre expérience collective, apport de certains joueurs et choix de jeu... Voici les clés du début de saison palois.

La statistique parle d'elle-même : la Section paloise réalise le meilleur début de saison de son histoire. Avec 18 points en cinq journées, les Béarnais peuvent se targuer n'avoir connu la défaite qu'une seule fois, sur la pelouse de Castres lors de la première journée. Un revers qui était en plus extrêmement cruel, car concédé après la sirène suite à une pénalité sifflée en mêlée. Malgré cela, Pau a pris des points lors de tous ses matchs et a su battre des équipes comme Lyon, Toulouse ou le Racing 92, en sachant que les Racingmen sont coleaders du championnat. Alors que ces dernières années, Pau a plutôt connu des déceptions en Top 14, voici les clés du début de saison réussi des Vert et Blanc.

Les leçons du passé

C'était l'immense enjeu de la saison paloise. Ces dernières années, Pau était capable de tout sauf de constance. Tantôt éblouissants, tantôt ridicules, les Palois ont longtemps souffert de cette inconstance chronique, qui a affecté les troupes mentalement. Pau a même été dans le dur dernièrement, luttant pour son maintien alors même que certains leur prédisaient une place dans le top 6. Mais cette année, tout cela semble enfin fini. Même s'ils resteront méfiants si vous leur en parlez, les Vert et Blanc semblent enfin avoir franchi ce cap qui leur manquait tant.

Les cinq premiers matchs de la saison ont été cohérents et celui avec le moins bon contenu s'est conclu par une victoire, face à Toulouse dimanche dernier. "Je pense que l’expérience acquise par les joueurs de la Section nous a été bénéfique pour nous sortir d’un match moyen que nous aurions très bien pu perdre", avouait Sébastien Piqueronies. L'entraîneur de la mêlée Thomas Domingo soulignait de son côté les leçons d'un passé parfois difficile : "Nous avons appris là-dedans. Les premières années étaient difficiles, notamment une où nous avons joué le maintien... Il y a eu des moments compliqués donc nous avons grandi là-dedans. Nous nous servons de cela pour ne pas reproduire les erreurs du passé et aller de l'avant."

Un coaching performant et compris

Lors du match face à Toulouse le week-end, deux choix de coaching ont particulièrement marqué les observateurs. Le premier fut la titularisation de Tumua Manu à la place de Nathan Decron, pourtant très performant depuis le début de la saison. Mais dans le match, la présence du Samoan a été pleinement justifiée par sa performance. Très puissant, il a sans cesse permis à son équipe d'avancer. Le second choix marquant a été la sortie de Facundo Gigena dès la 27e minute, après plusieurs pénalités concédées en mêlées. Un changement décisif, puisque l'entrée de Rémi Sénéca a permis aux Palois de rééquilibrer la balance dans l'épreuve de force.

Spécialiste de la mêlée, Domingo justifiait : "Facundo, ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué. C'est pour cela qu'on le sort assez tôt : nous n'avions pas envie d'être pénalisés plus que ça et d'envoyer une image négative de notre mêlée. Ça a été régulé un petit peu mais d'une manière générale, j'ai trouvé que notre mêlée a été en difficulté. Par rapport au début de saison que nous faisons sur ce secteur, nous pouvons clairement faire mieux." Les deux choix évoqués ici ne concernent qu'un seul match, mais il est important de souligner que le coaching palois a souvent fonctionné. Entre autres, nous pouvons mentionner la titularisation de Samuel Ezeala contre Perpignan, à la place d'un Attissogbe en feu. L'ancien Clermontois avait inscrit un doublé en Catalogne...

Expérience collective

Ce groupe palois, que ce soit joueurs ou entraîneurs, est maintenant stabilisé depuis trois saisons. Une stabilité évidemment primordiale lorsqu'on recherche de la constance dans son jeu et dans les résultats. Domingo appuie : "La stabilité de l'effectif et du staff y contribue forcément. Le fait d'avoir un fonctionnement entre nous depuis quelques années nous permet de gagner du temps sur ce que nous voulons mettre en place au niveau du rugby. Si tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie et c'est plus clair dans les têtes. Il est évident qu’en bientôt trois ans de continuité, ça nous aide."

Ce vécu commun, dans les moments durs notamment, aide à faire grandir un groupe de plus en plus expérimenté et donc davantage calme et performant. "Le groupe est plus mature parce qu'il y a davantage d'expérience dans le groupe en lui-même, pose Domingo. Il y a aussi eu l'apport de certains joueurs qui ont apporté de la stabilité à certains postes. C'est un effectif qui reste relativement jeune alors ces dernières années vécues commencent à porter leurs fruits."

Joe Simmonds

Au cours de ces trois années d'expérience commune, les Palois ont pu voir ce qui marchait et ce qui manquait. Dans leur quête de stabilité, il leur fallait peut-être un joueur capable de soutenir la pression importante du Top 14. Joe Simmonds est cet homme. En seulement cinq matchs, le meilleur réalisateur du championnat est indétrônable au poste de demi d'ouverture et apporte une sûreté et un calme vital au bon fonctionnement de la Section paloise. "L'arrivée de Joe nous a fait beaucoup de bien, témoigne Domingo. Il a été très vite intégré par tous les joueurs et il s'est plutôt bien mis au pli. Cela nous a permis de faire une plus-value très rapidement."

Souvent associé à Dan Robson, il sait combiner avec Jack Maddocks - un autre anglo-saxon - dans le jeu. Cette formule semble être gagnante pour Pau, qui possède une des meilleures attaques de Top 14, et qui tient dans ses rangs un joueur au palmarès garni, qui ne se manque que très peu face aux perches...

Des jeunes à la page

Dernière donnée et non des moindres, la Section fait confiance à ses jeunes et ils lui rendent bien. Théo Attissogbe enchaîne les grosses performances à l'aile, Hugo Auradou brille dans la cage, Émilien Gailleton est un incontournable de la ligne de trois-quarts et les jeunes Desperès et Mondinat ont joué en début de saison. Cette jeunesse amène forcément quelque chose de spécial. "Nous sommes pas mal du centre de formation qui commençons à pousser, affirme Attissogbe. Dès que nous avons une opportunité, nous croquons dedans à pleines dents. Personnellement, j’essaie de ne pas trop réfléchir pour essayer de jouer un maximum." L'avenir de Pau est enthousiasmant.