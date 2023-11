Pour affronter le promu oyonnaxien, le Castres olympique procède à neuf changements dont toute la première ligne, par rapport à l'équipe qui avait perdu à Paris. La charnière ne change pas avec Arata et Popelin. Cocagi effectue son retour au centre avec Séguret. Pour Oyonnax, Filimo Taofifenua, titulaire, et Maxime Salles, sur le banc, effectuent leur retour de blessure. Ce dernier, blessé à un genou, n'a plus joué depuis le 10 février.