Pour les quatre prochaines années, le sélectionneur Fabien Galthié pourra compter sur de nouvelles têtes afin de rendre l'équipe de France encore plus compétitive.

Pour la première fois depuis Bernard Laporte, Fabien Galthié va rester le sélectionneur de l'équipe nationale plus de quatre ans d'affilée. L'ancien demi de mêlée garde la confiance de la Fédération et de ses joueurs, malgré une élimination précoce en Coupe du monde. Si certains jeunes ont déjà gagné leur place avec le maillot bleu à l'image de Louis Bielle-Biarrey (20 ans) durant le Mondial, d'autres seront à coup sûr essentiels dans le mandat de Galthié, Acte II.

L'axe droit : la grande question

Orpheline de Uini Atonio, qui a pris sa retraite internationale à l'issue de la défaite face à l'Afrique du Sud, l'axe droit de la première ligne française va devoir se réinventer. La succession d'Atonio va très vite se poser, lui qui était devenu titulaire indiscutable depuis l'arrivée de Fabien Galthié. Sur le papier, Dorian Aldegheri et Sipili Falatea (26 ans) sont les remplaçants désignés, mais le Toulousain à 30 ans et n'a pas toujours montré une domination incontestable au niveau international. Même chose pour le Bordelais, qui est davantage utilisé par son sélectionneur comme "finisseur". D'autres noms peuvent être évoqués, à l'image de Georges-Henri Colombe (25 ans), qui est le remplaçant d'Atonio en club. S'il ne faisait pas partie de la liste des 42 pour préparer le Mondial, l'ancien du Racing a énormément progressé. En Champions Cup, il a dominé des adversaires d'un niveau international, et tout le monde se souvient de la performance de la première ligne rochelaise en finale du Top 14. On peut aussi évoquer le jeune pilier de l'UBB Zaccharie Affane (19 ans), titulaire et champion du monde avec les moins de 20 ans. Sans oublier Thomas Laclayat (26 ans), dont on attend qu'il passe un cap au Racing cette année ou encore Demba Bamba, présent dans le groupe France depuis plusieurs années, mais qui n'a que 25 ans, faut-il le rappeler.

En cinq, la relève est assurée

Au poste de numéro cinq, le changement c'est maintenant. Romain Taofifenua parti, Thibaud Flament dont le profil se rapproche plus à un numéro quatre et Bastien Chalureau qui ne représente pas l'avenir à ce poste, Fabien Galthié va donner sa confiance à d'autres joueurs. En premier lieu, Emmanuel Meafou (25 ans), qui va enfin être sélectionnable suite à sa naturalisation qui se déroule ce jeudi. Les qualités du Toulousain sont connues de tous, et sa sélection voire sa titularisation sont autant d'évidences. Derrière lui, impossible de ne pas citer Posolo Tuilagi (19 ans), le jeune champion du monde U20, indiscutable avec l'Usap et qui a pour lui un physique hors-norme. Dans les années à venir, ces deux deuxièmes lignes ont tout pour être incontournables en équipe de France.

Des pépites, Galthié n'en manque pas

C'est la force de la formation française. Et de plusieurs générations qui dominent les catégories de jeunes depuis plusieurs années. Fabien Galthié peut se targuer d'avoir une liste de pépites à disposition pour rajeunir une équipe de France déjà loin d'être vieillissante. Ainsi, Emilien Gailleton (20 ans) a déjà fait toute la préparation cet été et a eu sa première cape face à l'Ecosse en août. Au poste de numéro 8, derrière l'intouchable Grégory Alldritt (26 ans), Jordan Joseph pourrait avoir sa chance (23 ans). À moins que Tanga tire son épingle du jeu. Impressionnant avec les U20 lors du Mondial, Marko Gazzotti (19 ans) devra s'imposer à l'UBB mais pourrait avoir une opportunité lors de la prochaine tournée d'été. Chez les trois-quarts, le Top 14 voit à l'œuvre depuis plusieurs mois des jeunes plus que prometteurs tels que le demi de mêlée Baptiste Jauneau (19 ans), ou les centres Nicolas Depoortère (20 ans) et Paul Costes (20 ans). Auteur d'un très bon début de saison avec la Section paloise comme en témoigne son match face au Stade toulousain le week-end dernier, Théo Attissogbé (18 ans) progresse à une vitesse folle. Des noms ont forcément été oubliés, à l'instar de Jégou (20 ans), Haddad (22 ans), Reus (19 ans), H. Auradou (20 ans), Gourgues (18 ans) qui en termes de potentiel ont beaucoup à donner. Tout ça pour dire que malgré l'immense déception de la Coupe du monde, le XV de France a de beaux jours devant lui.