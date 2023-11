Clermont se déplace à Montpellier pour briser une impitoyable série d'un an sans victoire à l'extérieur. Entre indiscipline criante et possession stérile, l'ASM n'y arrive pas hors de ses bases pour plusieurs raisons.

25% de plaquages manqués

Comment expliquer la différence abyssale de niveau entre l'ASM version domicile et extérieure ? En premier, l'investissement en défense. Points centraux de la doctrine de Christophe Urios, l'état d'esprit et l'engagement ne sont pas au rendez-vous à l'extérieur. Avec 25% de plaquages manqués de moyenne en huit matchs (depuis la prise de fonctions de Christophe Urios) Clermont ne peut pas prétendre à autre chose que de ramener in extremis un point de bonus défensif de ses voyages. À domicile, la statistique descend à peine (21,7% depuis le début de saison) mais devrait encore être améliorée à l'avenir.

10,75 pénalités de moyenne : une indiscipline criante

Autre symptôme majeur des échecs de l'ASM hors de ses bases, l'indiscipline plombe les bonnes intentions auvergnates. Avec plus de 10 pénalités par match de moyenne, Clermont a tendance à donner des points ou des pénaltouches trop facilement à ses adversaires. Un point que le manager auvergnat a souvent relevé, notamment la saison dernière à Bordeaux-Bègles ou Pau. Sur les huit déplacements menés par Urios, les Clermontois n'ont gagné qu'une fois la "bataille de la discipline", à La Rochelle, mais s'étaient quand même inclinés chez le champion d'Europe.

La saison passée, Clermont s'était incliné sur la sirène à Bayonne. Icon Sport - Icon Sport

52,5 % : une possession stérile

La saison dernière, Clermont s'est distingué comme l'équipe jouant le moins au pied du championnat. Une ambition de jeu assumée par Jono Gibbes puis Christophe Urios, notamment liée à l'ADN de l'ASM. Mais à trop vouloir garder le ballon, Clermont s'est sans doute enlisé. Avec 52,5% de possession à l'extérieur, en 2023, l'ASM a l'habitude de mener les débats mais ne sait pas tuer un match quand il le faut, comme à Bayonne la saison passée, où les Clermontois menaient 18-6 mais se sont écroulés en fin de match pour s'incliner de trois points. Surtout, les Auvergnats ont tous les malheurs du monde à être efficaces dans la zone de marque. Sur ce point, la dernière défaite à Lyon est un parfait exemple. Le seul essai jaune et bleu est venu d'une spectaculaire relance de quatre-vingt mètres. Ensuite ? Clermont a eu trois occasions d'essai franches et n'a pas su passer derrière la ligne.

13ème équipe avec le plus de points concédés entre la 60e et la 80e minute

Le scénario du dernier déplacement à Bayonne traduit une autre tendance criante, davantage valable cette saison. Clermont est l'équipe qui concède le plus de points entre la 60e et la 80e minute, juste devant Perpignan, lanterne rouge du championnat. "Quand on veut avoir de l'ambition, quand on prétend à être une équipe solide qui vise le top 6, ce n'est pas possible de systématiquement se retrouver dans cette situation. À Oyonnax, on prend quarante points alors qu'il y a 20-17 à la 65ème minute, même scénario ou presque à Lyon où je pensais vraiment que nous allions gagner le match. Ce n'est pas acceptable, il faut retrouver un état d'esprit et une bonne mentalité à l'extérieur" pestait le manager auvergnat à l'issue de la victoire de ses hommes contre l'Aviron, ce samedi.