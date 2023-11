Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rugbyrama pour revivre le direct commenté de la rencontre entre Clermont et Bayonne, comptant pour la 5ème journée de Top 14.

Après une rencontre manquée à Lyon, les Clermontois reçoivaient Bayonne au Michelin avec l'envie de retrouver le goût de la victoire. C'est chose faite pour les hommes de Christophe Urios qui s'offrent le bonus offensif ! Le coup d'envoi de la rencontre était donné à 17 heures.