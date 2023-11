Le championnat de Pro D2 reprend ce jeudi soir avec la confrontation entre Colomiers et Provence rugby. Découvrez toutes les compositions d'équipe pour cette 10e journée.

Colomiers - Vannes

Le XV de départ de Colomiers : 15. Girard ; 14. Pinto, 13. Salles, 12. Nu'u, 11. Marta ; 10. Javaux, 9. Séguéla ; 7. Tamani, 8. Lescure, 6. Coletta (cap.) ; 5. Roux, 4. Harley ; 3. Fepulea'i, 2. Ready, 1. Tartas.

Remplaçants : 16. Larrieu, 17. Pacheco, 18. Descoux, 19. Ponpon, 20. Béchu, 21. Diaz, 22. Pimienta, 23. Simutoga.

Le XV de départ de Vannes : 15. Surano ; 14. Alonso Munoz, 13. Proult, 12. Vilaseca, 11. Camou ; 10. Lafage, 9. Le Bail ; 7. Bazin, 8. Edwards (cap.), 6. Boulier ; 5. Desjeux, 4. Bain ; 3. Kité, 2. Leafa, 1. Bordelai.

Remplaçants : 16. Blanchard, 17. Bessonart, 18. Uhila, 19. Kalamafoni, 20. Chateau, 21. Nicolas, 22. Ortolan, 23. Boyadjis.

Mont-de-Marsan – Montauban

Le XV de départ de Mont-de-Marsan : 15. Cortès ; 14. Bento, 13. Wakaya, 12.Fernandez, 11. Sau ; 10. Du Plessis (cap.), 9. Canut ; 7. Garrault, 8. Faleafa, 6.Brethous ; 5. Edwards, 4. Durand, 3.Alvès, 2. Van Jaarsveld, 1. Bultel.

Remplaçants : 16. Labouyrie, 17. Innocente, 18. Dussutour, 19.Robic, 20. Viallard, 21. Laousse-Azpiazu, 22. Massé, 23. Gajion.

Infirmerie : Andreï Ostrikov (commotion) rejoint à l’infirmerie Samuel Lagrange, Florian Dufour Max Curie, blessés de longue durée, ainsi que Aston Fortuin (épaule) et Veresa Ramototabua (commotion). Les Montois ont procédé à plusieurs changements. Baptiste Canut débutera à la mêlée, Patricio Fernandez est de retour au centre tout comme Yann Brethous et Mike Faleafa en troisième ligne, et l’espoir Théo Cortès connaîtra sa première titularisation à l’arrière. Le jeune deuxième ligne Jules Dussutour prendra place sur le banc.

Le XV de départ de Montauban : 15. Larregain ; 14. Sanchez, 13. Vici, 12. Galala, 11.Guillemin ; 10. Fortunel, 9. Bernadet ; 7. Giorgadze, 8. Viiga (cap.), 6. Ringuet ; 5. Bean, 4. Bradshaw ; 3. Tuimauga, 2.Alkhazashvili, 1. Bué.

Remplaçants : 16. Marotel, 17. Vanai, 18. Gimeno, 19. Witt, 20. Cottin, 21.Bosviel, 22. Mathy, 23. Seyrolle.

Infirmerie : victime d’une rupture des ligaments croisés la saison dernière Raphael Sanchez est bien de retour.De leurs côtés, Wilkins et Lezana (genou) ne sont toujours pas prêts à postuler alors que le demi de mêlée Shaun Venter (cheville) est espéré pour la réception du Biarritz olympique.Léo Aouf est également en phase de reprise. Le jeune troisième ligne Kanika est touché aux cervicales.

Biarritz – Dax

Le XV de départ de Biarritz : 15. Cordin ; 14. Kibirige, 13. Morgan, 12. David, 11.Barry ; 10. Jonas, 9. Aurrekoetxea ; 7. Augry, 8. Hebert (cap.), 6. Francoz ; 5.Matthews, 4. Dyer ; 3. Haouas, 2. Sauveterre, 1. Nutsubidze.

Remplaçants : 16. Taofifenua, 17. El Fakir, 18. Motoc, 19. Jalagonia, 20. Biscay, 21. Hilsenbeck, 22. Joseph, 23. Petch.

Infirmerie : Robin McClintock (rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche) va être absent un long moment, tout comme Guy Millar, touché au niveau de la coiffe des rotateurs, et qu’on ne reverra pas avant quatre mois, puisqu’il s’est fait opérer. Dave O’Callaghan (ischio) est toujours à l’infirmerie. Brendan Le Brun (luxation d’un doigt) et Bastien Soury (déchirure aux adducteurs) sont absents un mois. Tornike Jalagonia, revenu blessé de la Coupe du monde, est trop juste. Pierre Pages et Ilian Perraux (lésion musculaire), n’ont pas encore eu le feu vert du docteur pour reprendre. Vincent Martin (entorse de la cheville) est forfait.

Le XV de départ de Dax : 15. Cerisier ; 14. Bouche, 13. Fourquet, 12. McHenry, 11. Naseara ; 10. Seguy, 9. Garrouteigt ; 7. Tremeau, 8. Ausset, 6. Aletti (cap.) ; 5. Singer, 4. Furno ; 3. Lolohea, 2. Hiriart-Urruty, 1. Dréan.

Remplaçants : 16. Delonca, 17. Mary, 18. Luamanu, 19. J.-B.Barrere, 20. Reteau, 21. Nacika, 22. Daguerre, 23 Leatigaga.

Infirmerie : le numéro 8 néo-zélandais Sam Wesley et son homologue samoan Genesis Lemalu souffrent toujours de petits problèmes musculaires. Le deuxième ligne international italien, Joshua Furno, qui était blessé à la main pour le derby landais, est désormais rétabli. Il postule pour le déplacement à Aguiléra alors que Matthieu Bidau, très bon lors du derby landais contre le Stade montois, sera laissé au repos. Il sera adjoint terrain contre le BO. Le talonneur Elvis Levi, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille cet été, n’est pas encore apte.

Brive – Soyaux-Angoulême

Le XV de départ de Brive : 15. Raffy ; 14. Ferté, 13. Warren-Voyasaco, 12. Johnson, 11. Bonneval ; 10. Olding (cap.), 9. Carbonneau ; 7.Van Heerten, 8. Sadrugu, 6. Marais ; 5. Delannoy, 4. Ratuva ; 3. Coria Marchetti, 2. Pélissié, 1.Brennan.

Remplaçants : 16. Da Silva, 17. Tapueluelu, 18. Gué, 19. Hirèche, 20. Moriarty, 21. Lobzhanidze, 22. Galletier, 23. Abdaladze.

Infirmerie : Sitaleki Timani (genou), Matthieu Voisin (ischio), Nico Lee (genou) et Paula Walisoliso (cheville) sont les absents longue durée. Le déplacement à Aurillac n’a pas plus rempli les rangs de l’infirmerie briviste même si Issam Hamel et Marcel Van der Merwe ne se sont pas entraînés en début de semaine.

Le XV de départ de Soyaux-Angoulême : 15. Dubecq ; 14. Ayarza, 13. Tabualevu, 12. Naqiri, 11. Mau ; 10. J.Botica, 9. Bau (cap.) ; 7. Martins, 8.Texier, 6. Burgaud ; 5. Greatbanks, 4. Nabou ; 3. Boutemmani, 2.Bidart, 1. Vartan.

Remplaçants : 16. Kessler, 17. Tabarot, 18. Va’ai, 19. Dalton, 20. L.Morand-Bruyat, 21. Levron, 22. Brosset, 23. Dahir.

Infirmerie : de nombreux joueurs sont de nouveau disponibles dans le groupe charentais, à l’image de Nasoni Naqiri et Matthew Dalton qui font leur retour dans les vingt-trois. Irakli Tskhadadze et Corentin Glénat ont également pu reprendre l’entraînement. Ils devraient être bientôt accompagnés par Alexander Masibaka. En revanche, Kumbirai, Zouhair, Kitwanga, Spencer, Gibouin et Lestremau sont toujours convalescents. Ils ont été rejoints par le talonneur Rayne Barka, qui pourrait être indisponible plusieurs semaines. Le deuxième ligne Matt Beukeboom continue de purger sa suspension après un carton rouge reçu à Colomiers.

Provence Rugby – Aurillac

Le XV de départ de Provence Rugby : 15. Colombet ; 14. Lapègue, 13. Bainivalu, 12. Marrou, 11. Drouet ; 10. Gopperth, 9. Coville (cap.) ; 7.Mousties, 8. Harrison, 6. Axtens ; 5. Tyrell, 4. Dufour ; 3. Mallez, 2. Orioli, 1. Wegrzyn.

Remplaçants : 16. L. Martin, 17. Nostadt, 18. Zafra, 19. Taïeb, 20. Suta, 21. Cazenave, 22. McPhilipps, 23. Samaran.

Infirmerie : l’infirmerie aixoise peine à se dégarnir. L’ailier et centre Atila Septar sera absent pour quelques semaines après sa blessure contractée à Valence. Le talonneur Loïc Jammes ne devrait reprendre qu’en début d’année 2024. Le centre Finau est indisponible tout comme le pilier Thomas Vernet. Seuls retours annoncés possibles, celui du pilier Julius Nostadt qui s’entraîne normalement avec le groupe et qui pourrait être présent dès ce soir ainsi que celui de l’ailier Léo Drouet qui postule pour intégrer les vingt-trois dès la réception d’Aurillac ce soir.

Le XV de départ d'Aurillac : 15. Margarit ; 14. Yabaki, 13. Bastard, 12. Manuofetoa, 11. Pieters ; 10. Palmier, 9. Alania ; 7. Huurman, 8. Maïtuku (cap.), 6. Gbizié ; 5. Dodson, 4. Rolland ; 3. Daniel, 2. Nioradze, 1.Rodgers.

Remplaçants : 16. Djomboué, 17. Mchelidze, 18. Slamani, 19.Moala, 20. Cambon, 21. Salvan, 22. Aucagne, 23. Cretu.

Infirmerie : quelques dégâts cette semaine avec Basa Khonelidze (plaie infectée), Gymaël Jean-Jacques (genou), Steve Moukete et Aleksandre Burduli (cheville). De plus, le match contre Brive a laissé quelques traces sur Giorgi Kartvelishvili (côtes), Heath Backhouse (cheville), David Delarue (genou) et Adrian Smith (avant bras). Grosse rotation à prévoir pour ce déplacement avec le retour de suspension de Mehdi Slamani et très certainement la première titularisation pour Ofa Manuofetoa ou encore la première feuille pour Thomas Cretu.

Agen – Béziers

Le XV de départ d'Agen : 15. Vincent ; 14. Tilsley, 13. Ramoka, 12. Garrigues, 11.Railevu ; 10. Volavola, 9. Takulua ; 7. Gayraud, 8. Lokotui, 6. Lebian ; 5. Demotte, 4. Farrance; 3. Hamadache (cap.), 2. Martinez, 1. Lombard-Buret.

Remplaçants : 16. Sosene-Feagai, 17. Guion, 18. Olmstead, 19. Bonnet, 20. Idjellidaine, 21. Tolot, 22. Belan, 23. Burin.

Infirmerie : Joe Maksymiw n’est pas blessé mais est suspendu à la suite de son carton rouge reçu à Biarritz. Martin Devergie est forfait à la suite d’une commotion subie à Aguilera. Vincent Farré et Arnaud Duputs devraient être disponibles lors du prochain bloc. Chez les trois-quarts, Iban Etcheverry n’est pas remis de sa déchirure à la cuisse. Jean-Marcellin Buttin, récemment opéré d’une hernie discale, ne devrait pas être de retour avant plusieurs mois. Harry Sloan est sur le retour après sa blessure au poignet.

Le XV de départ de Béziers : 15. Lorre ; 14. Storti, 13. Recor, 12. Tupuola, 11. Plazy ; 10.Nanai-Williams, 9. Marques ; 7. Ancely (cap.), 8. Pauta, 6.Van Bost ; 5. Madigan, 4. Bitz ; 3. Arroyo, 2. Lalevée, 1.Fernandes.

Remplaçants : 16. Arnoldi, 17. Akhaladze, 18. Gunther, 19. Koen, 20. Goillot, 21. Malié, 22. Votu, 23. Tchelidze.

Infirmerie : Nicolas Plazy effectuera son grand retour dans l’équipe lui qui n’avait plus foulé la pelouse en rencontre officielle depuis avril dernier. Hans Nkinsi et Maxime Espeut bénéficieront d’une plage de repos tandis que Leka Tupuola est complètement rétabli et postule pour démarrer le match. Gillian Benoy prolonge son séjour à l’infirmerie pour quelques semaines encore (épaule) tout comme Pierre Courtaud touché au genou. Gonzalez, Uruty, Fincham, Rasamoelina et Lutu poursuivent leur convalescence.

Nevers – Rouen

Le XV de départ de Nevers : 15. Zénon ; 14. Blanc, 13. Loaloa, 12. Derrieux (cap.), 11. Mathiron ; 10. Reynolds, 9. Manevy ; 7. Noah, 8.Fraser, 6. Kazubek ; 5. Polutele, 4. Van der Merwe ; 3. Mudariki, 2. Maiau, 1. Kitutu.

Remplaçants : 16. Elia, 17. Tufele, 18. Chachanidze, 19. Bastide, 20. Bouyssou, 21. Le Bourhis, 22. Paris, 23.Kundiona.

Infirmerie : le flanker Luka Plataret et l’arrière Kylian Jaminet, touchés à Soyaux-Angoulême, rejoignent une infirmerie « garnie » d’une dizaine de joueurs. À l’inverse, Lucas Blanc en a fini avec les blessures qui ont empoisonné son début de saison et intègre le XV à l’aile, où Christian Ambadiang purge son match de suspension (trois cartons jaunes). De même, Guillaume Manevy revient à la mêlée, deux mois après sa dernière feuille de match. Autres retours, ceux du pilier Cleopas Kundiona et de l’ouvreur Yohan Le Bourhis.

Le XV de départ de Rouen : 15. Lydon ; 14. Descamps, 13. Patilla, 12. Jackson, 11.Velten ; 10. Mouchous, 9. Sidobre ; 7. N’Diaye (cap.), 8.Ruaud, 6. Costa ; 5. J. Maximin, 4. Vieilledent ; 3. Azariashvili, 2. Maurouard, 1. Fournier.

Remplaçants : 16. Bonnot, 17. El Ansari, 18. Witty, 19. Fofana, 20. Delord, 21. Pourteau, 22. Luatua, 23. Bekoshvili.

Infirmerie : toujours les longues durées, Ewan Clement, Soulemane Camara, JC Astle. Les retours à venir sont Lucas Poisson, et revenu, Peter Lydon, dont les côtes lui laissent un peu de répit. Pour Lucas Malbert, il reste deux matchs de suspension. Pas de nouvel entrant dans l’infirmerie cette semaine et Rouen a bien besoin de tout le monde pour sortir de l’ornière.

Grenoble – Valence-Romans

Le XV de départ de Grenoble : 15.Farnoux; 14.Hulleu, 13.Fusier, 12.R.Trouilloud, 11.Qadiri; 10.Davies, 9.Escande; 7.Blanc-Mappaz (cap.), 8.Muarua, 6.Martel; 5.Philips, 4.Madeira; 3.Montagne, 2.Massa, 1.Gauthier.

Remplaçants : 16.Sarragallet, 17.Églaine, 18.Javakhia, 19.Berruyer, 20.Ba.Couilloud, 21.Barthélémy, 22.Dridi, 23.Vial.

Infirmerie : touché à l’épaule gauche face à Montauban, le deuxième ligne Thomas Lainault ne passera pas par la case opération, mais devra observer une convalescence de deux mois et demi. Le troisième ligne Victor Guillaumond a quant à lui été opéré au niveau des adducteurs. Le centre Bautista Ezecurra (déchirure mollet) est attendu pour le prochain bloc, lors duquel le FCG espère aussi récupérer le deuxième ligne Brandon Nansen, victime de migraines à répétition. Enfin, le pilier Aptsiauri (acromio) ne sera pas disponible face au VRDR.

Le XV de départ de Valence-Romans : 15. Bouldoire, 14. Worth , 13. Te Tamaki , 12. Guillomot , 11.Vargas ; 10. Méret, 9. Menzel ; 7. Roux , 8. Iashagashvili, 6.Massot (cap) ; 5. Goumat , 4. McCauley ; 3. Goze, 2. Deligny, 1.Aleo.

Remplaçants : 16. Humbert , 17. Pontanier , 18.Bholi, 19. Brayer, 20.Lhusero 21. Quinnez , 22. Bruchet, 23. Milasinovich.

Infirmerie : de retour dans le XV titulaire contre Provence, Joris Moura s’est blessé à l’acromio, la partie supérieure de l’épaule. Il ne sera pas du match à Grenoble. Il n’y aura toujours pas dans le groupe le demi de mêlée Léopold Dupas et le troisième ligne centre Philippe Laville, absents depuis le début de saison suite à une rupture des ligaments croisés. Les troisième ligne Sven Girlando (blessure à l’épaule), Loan Réal (pied) et Dylan Hayes (mollet) sont indisponibles, tout comme l’ailier Mosese Mawalu (voûte plantaire).