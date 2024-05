Dans cette rencontre faible en intensité, le SUA s’est finalement imposé. Mais il a déjà la tête tournée vers la saison prochaine. Celle du RCV est quant à elle déjà penchée vers la demi-finale.

On s’est quelque peu ennuyé lors de ce dernier affrontement entre Agen et Vannes. Il n’y avait plus aucun enjeu, mais les grandes envolées auxquelles l’on pouvait s’attendre ne sont jamais arrivées. Tous les regards étaient tournés vers les arrêts respectifs d’Antoine Erbani et de Mathieu Lamoulie. Les deux hommes ont été honorés comme il se doit, et pourront se satisfaire de ce dernier succès, leur permettant de sortir par la grande porte. Mais Dave Ryan se disait frustré après le match. "Je suis déçu que l’on n’ait pas su garder le point de bonus offensif à la fin du match. C’est pour cela qu’à la 78e, j’ai demandé aux mecs d’aller en touche plutôt que de tenter les trois points."

Mais qu’importe, grâce aux quatre essais inscrits par Buttin, Erbani, Tolot et Bellot, Agen s’est offert un gros de ce championnat et a déjà pu basculer sur la suite. "Je suis fier que l’on ait battu cette belle équipe. La motivation n’était pas difficile à trouver pour les garçons puisqu’ils devaient se battre pour les partants. Maintenant, cela nous a montré que quand on joue notre rugby, on est une très belle équipe. Il faudra s’en souvenir l’an prochain", a ainsi martelé l’entraîneur irlandais. Place à cinq semaines de vacances pour ses hommes avant de repartir sur l’exercice 2024-2025.

Le RCV a joué le jeu

De son côté, le RC Vannes n’est clairement pas venu en Lot-et-Garonne en tant que victime expiatoire. "Je suis content, les joueurs les plus expérimentés ont joué le jeu. Les jeunes aussi. Je pense à Mézou qui joue tout le match. On a pu équilibrer les temps de jeu. Certains en avaient vraiment besoin car ils n’en avaient pas eu depuis un moment", a ainsi commenté Jean-Noël Spitzer. Il faut dire que le manager pourra compter sur sa jeune garde lors des phases finales. Timothé Mézou, Youenn Floch et consorts ont montré de solides garanties à leur entraîneur et peuvent prétendre à une place dans les vingt-trois lors de la demi-finale. "On va partir en stage à La Baule. J’ai le sentiment que mardi, on va se retrouver avec une bonne base. Le but est à présent que les joueurs profitent de leurs derniers moments de cohésion avant de définitivement basculer sur Béziers ou Brive." Le manager breton a d’ailleurs annoncé que des membres de son staff se rendraient au stade Raoul-Barrière pour le barrage, afin de prendre la mesure de leur futur adversaire. Et malgré le doigt luxé de Jules Le Bail, Spitzer pourra quasiment compter sur tout son effectif. Une bonne nouvelle pour le RCV.