Arrivé en août en tant que joker médical d’Elvis Lévi, le talonneur Iban Hiriart-Urruty (30 ans), qui n’avait jamais goûté au monde professionnel, savoure sa nouvelle vie. Vendredi, il retrouvera le BO, dont il a porté les couleurs dans les équipes jeunes, pour une rencontre qu’il avait cochée depuis longtemps.

C’est une parenthèse enchantée, un coup du destin ou une chance inouïe, qu’Iban Hiriart-Urruty est en train de vivre depuis la fin du mois d’août. Jusque-là, le joueur du Saint-Jean-de-Luz olympique (Nationale 2) jonglait entre son métier d’éducateur de pelote et les terrains amateurs, ceux qu’il a toujours foulés le dimanche après-midi. Mais un coup de fil de l’entraîneur des avants dacquois, Hervé Durquety a bousculé ses habitudes et changé, pour quelques mois au moins, son quotidien.

Le nom du talonneur basque ? Il est arrivé aux oreilles du staff de l’US Dax, alors à la recherche d’un joker médical à Elvis Lévi, par le biais de Michael Dallery. Ce dernier, entraîneur de la mêlée du Portugal et proche d’Hervé Durquety, a porté les couleurs du BO plus jeune, avec Hiriart-Urruty. “Lorsque Hervé m’a contacté, j’ai quand même été très surpris, avoue-t-il. J’ai 30 ans, je suis au SJLO depuis huit saisons. J’y étais très bien et le rugby professionnel, ce n’est pas forcément une chose à laquelle j’aspirais. J’ai aussi été flatté par ce coup de fil. Je suis allé faire les tests sans pression, ça s’est bien passé et ça a lancé cette belle expérience.”

Éducateur de pelote, il s’est mis en disponibilité pour signer à Dax

Cette aventure dans le monde professionnel, Hiriart-Urruty a aussi pu la tenter grâce à son employeur (le comité de pelote du Pays basque), qui lui a permis de se mettre en disponibilité pendant six mois. Son club de Saint-Jean-de-Luz l’a également encouragé à se lancer dans ce nouveau monde et Serge Milhas, son entraîneur au SJLO, qui connaît bien le monde professionnel, l’a même accompagné, avant qu’il ne signe son contrat de joker médical avec l’USD. “Tout s’est bien goupillé, apprécie Hiriart-Urruty. Pendant six mois, mon ancien stagiaire m’a remplacé dans mon travail d’éducateur de pelote. Et comme Saint-Jean m’a poussé à y aller, je n’ai pas eu le sentiment de laisser mon club.”

Troisième ligne jusqu’aux espoirs

C’est le 1er septembre, lors de la réception de Grenoble, que le talonneur a fait ses premiers pas avec l’USD. Il a, depuis, disputé trois autres matchs (une titularisation). “En mêlée, c’est plus dur, il y a plus de poids, mais j’ai la chance d’avoir de bons piliers, d’être bien entouré, poursuit-il. Marc Dal Maso m’aide, Maxime Delonca aussi. Max ? Il ne me prend pas comme un petit jeune, mais il n’hésite pas à me donner des conseils, je lui ai dit que j’étais preneur. Vous savez, je suis arrivé tard au poste de talon, j’étais troisième ligne centre jusqu’à la fin de la catégorie espoirs, alors je l’écoute comme si j’avais 20 ans.”

L’autre grosse différence, par rapport à ce qu’il avait l’habitude de faire sur les terrains de Nationale 2 contre Marmande, Anglet ou Graulhet, se situe dans les tâches demandées au talonneur. “On a moins de choses à faire, par contre il faut les faire à fond et rester dans son cadre, affirme celui qui a commencé le rugby à Cambo. Au SJLO, nous étions assez libres, nous pouvions aller un peu partout. Là, si on va partout, on se crame. Il faut mieux gérer son effort et y mettre plus d’intensité.”

Il a joué avec Maxime Lucu plus jeune

Ce week-end, après trois semaines sans jouer, Iban Hiriart-Urruty sera titulaire face au Biarritz Olympique, un match qu’il avait coché en signant dans les Landes. Pour cause, le Camboard a été joueur du BO chez les jeunes, pendant quatre saisons (2011 - 2015). Il y a notamment côtoyé Maxime Lucu, Alban Placines ou Teddy Thomas. “Mais Alban et Teddy étaient très souvent surclassés. J’ai surtout joué avec Max”, précise-t-il. Supporter du BO depuis petit, il a poussé derrière les Basques lorsque le club était au sommet de l’affiche. “Mon père m’emmenait au stade, j’ai vu les matchs avec la grosse équipe, les internationaux, j’ai suivi les épopées à Anoeta. C’était mon club de cœur, lorsque j’étais petit. Ça fait quelque chose de jouer contre”, avoue-t-il. D’autant que, vendredi, toute sa famille et ses amis seront dans les tribunes. “Ce sera une très belle fête pour mon entourage. D’ailleurs, je suis très reconnaissant envers le staff”, glisse-t-il.

“Si je peux rester à Dax…”

Si ce contrat professionnel n’a pas bouleversé la vie du jeune homme (il est resté vivre dans la maison qu’il a retapée à Hasparren, n’a pas pris d’agent…), il concède volontiers apprécier ce nouveau monde. “Ce qui me change, c’est le quotidien, souligne-t-il. Avant, soit j’avais entraînement avec le rugby, soit avec les enfants à la pelote. Je n’avais aucune soirée de libre. Là, je suis tous les soirs chez moi à 18h. Les week-ends sont un peu plus libres. En contrepartie, j’ai plus d’efforts à faire. Je fais plus attention à mon sommeil, mes sorties. Avant, le rugby venait en plaisir, c’était une chose à laquelle je pensais souvent, mais après le boulot ou sur mes temps libres. Là, je pense tout le temps au rugby. On a le temps de cogiter, de ressasser.”

Sous contrat tant qu’Elvis Lévi n’est pas rétabli de sa blessure au tendon d’Achille, Iban Hiriart-Urruty se laisse ensuite le temps pour décider de quoi son avenir sera fait. “Si je peux rester à Dax, je serai très content. Si ça ne se fait pas et que j’ai une autre proposition, je l’étudierai, mais je ne suis peut-être pas prêt à faire tous les sacrifices pour rester professionnel. En tout cas, si ça ne se fait pas, je repartirai avec un grand plaisir retrouver mes copains et mon quotidien d’avant, où j’étais très heureux.”