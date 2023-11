Eddie Jones s'est exprimé dans la presse japonaise pour dire tout son intérêt pour le poste de sélectionneur des Brave Blossoms. Toutefois, il nie tout contact avec la fédération japonaise.

"Soyons clairs : je n'ai pas eu d'offre. Mais s'ils me contactent pour savoir si je suis intéressé, je serais grandement intéressé." Eddie Jones s'est exprimé chez nos confrères de Kyodo News. Le technicien n'est plus sélectionneur de l'Australie, puisqu'il a démissionné de son poste après la mauvaise Coupe du monde des Wallabies, éliminé dès les poules pour la première fois de l'histoire. Son bilan en dix mois est de deux victoires en neuf tests matchs.

Tu ne peux pas te contenter du fonctionnement actuel

C'est le 25 novembre que son mandat prendra fin officiellement mais depuis plusieurs mois déjà, on lui prête un avenir au Japon. C'est pourquoi il a répondu à ces interrogations dans ce média nippon. "Le rugby japonais ne peut pas rester en l'état. S'il reste ainsi, il va commencer à décliner. Ils ont donc besoin d'un grand pas en avant." Assurant que Jamie Joseph, sélectionneur sur le départ, "a fait de l'excellent travail", Eddie Jones dit cependant : "Il y a besoin d'être courageux et de faire les choses différemment. Tu ne peux pas continuer et te contenter du fonctionnement actuel. C'est la raison pour laquelle je serais intéressé."

Un autre candidat à ce poste

Le rugby japonais "a toujours été (sa) passion" : il fut au pays dès 1995 pour prendre le pouls auprès d'une équipe universitaire, avant de rejoindre la sélection (en tant qu'adjoint) puis les Suntory Sungoliath. Et surtout, il a déjà coaché les Brave Blossoms entre 2012 et 2015, avec en point d'orgue l'exploit réalisé face aux Boks. Un souvenir qui reste encore aujourd'hui très présent dans les mémoires sur l'archipel.

Mais Eddie Jones n'est pas le seul prétendant au poste. En effet, l'entraîneur sud-africain Frans Ludeke, passé par les Lions et les Blues et qui a mené au titre de Japan Rugby League One les Spears Funabashi, fait partie des candidats et devrait avoir un entretien avec les dirigeants de la fédération plus tard dans le mois.