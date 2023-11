Alors qu'Eddie Jones a démissionné au lendemain de l'échec en Coupe du monde, l'Australie se retrouve sans sélectionneur. Mais les candidatures ne manquent pas pour reprendre la tête des Wallabies. Plusieurs noms commencent à circuler.

Après l'élimination historique de l'Australie à l'issue des phases de poules de cette Coupe du monde, personne ne voyait vraiment Eddie Jones aller au bout de son contrat avec la fédération australienne. Quelques jours seulement après le sacre des Springboks, la fédération a officialisé la démission de son sélectionneur. Une aventure qui n'aura que peu duré avec sept défaites en neuf matchs. Et si l'avenir d'Eddie Jones semble déjà tout tracé vers la sélection japonaise, il faut désormais trouver un nouveau sélectionneur pour prendre la tête des Wallabies.

Deux noms circulent

Dans les colonnes du Sydney Morning Herald, le patron du rugby australien explique : "Nous voulons le meilleur entraîneur et c'est le comité directeur qui va gérer ce processus. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de pénurie d'entraîneurs de grande qualité qui veulent venir entraîner les Wallabies." Et alors que les bruits de couloir annoncent qu'un sélectionneur d'origine australienne serait préféré, Hamish McLennan assure : "Il faut gérer les contrats, avoir de la force, identifier les joueurs, donc si vous avez grandi dans le système, vous pourriez dire que vous avez une connaissance plus intime de cela".

Si aucun nom n'a été officialisé ou démenti, la presse australienne évoque déjà quelques pistes. Dan McKellar, actuel entraîneur des Leicester Tigers serait dans les petits papiers tout comme Stephen Larkham qui fait partie du staff des Brumbies et qui est déjà passé par la sélection australienne de 2015 à 2018. Ce mardi, la fédération déclarait dans un communiqué : "des annonces concernant l'avenir du staff des Wallabies seront faites en temps voulu". Et à en croire les propos d'Hamish McLennan, ça se bouscule au portillon...