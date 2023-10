La courte aventure entre Eddie Jones et l'Australie touche à son terme. Le sélectionneur des Wallabies aurait déjà démissionné de son poste, seulement dix mois après son arrivée.

Coup de tonnerre en Australie. Eddie Jones aurait démissionné de son poste de sélectionneur des Wallabies, annonce The Sydney Moring Herald, ce dimanche matin. Après avoir déjà révélé la tenue d'un "rendez-vous secret" entre Jones et la fédération japonaise avant le Mondial, le média australien annonce donc que le technicien part seulement dix mois après son arrivée. Après une Coupe du monde ratée, marquée par l'élimination des Wallabies en phase de poules, une première historique, Eddie Jones a été vivement critiqué par la presse locale et d'anciennes gloires du rugby australien.

Il faut manger de la m*rde pour que d'autres mangent du caviar

L'information n'a pas encore été officialisée par la fédération australienne, mais elle confirme les rumeurs récentes allant vers un départ précipité du boss des Wallabies. Malgré un contrat juteux courant jusqu'en 2027, l'ancien sélectionneur du Japon aurait donc fait le choix d'arrêter prématurément l'aventure au pays des kangourous. The Sydney Morning Herald affirme même que Jones et la fédération australienne "ont trouvé un accord" pour séparer leur chemin. "J'ai essayé. J'espérais être le catalyseur du changement. Parfois, il faut manger de la m*rde pour que d'autres mangent du caviar", aurait déclaré Jones. Son nom circule activement pour reprendre la sélection japonaise.