L'Angleterre a remporté la première édition de la Women XV. Les Red Roses ont dominé leur sujet et ont gagné contre des Néo-Zélandaises sur leur sol 33-12.

À jamais les premières ! Les Anglaises ont remporté la première édition de la Women XV, la nouvelle compétition créée par World Rugby. Après avoir battu les Australiennes 42-7 et les Canadiennes 45-12, les Red Roses l'ont emporté contre les Black Fearns. Les Anglaises ont réalisé un gros début de match, portant le score à 19-0 au bout de 24 minutes de jeu. Ensuite, à domicile, les Néo-Zélandaises ont quand même eu un sursaut d'orgueil, avec un essai en fin de premier acte et un au retour des vestiaires. Mais les Anglaises ont mieux fini la rencontre, inscrivant deux nouveaux essais et scellant définitivement leur victoire 33-12 ainsi que leur sacre dans cette compétition, en restant invaincues.

La revanche du Mondial

Les Red Roses, emmenées par la meilleure joueuse du monde Marlie Packer, ont pris leur revanche sur leurs hôtes. Lors du dernier Mondial, les Néo-Zélandaises avaient gagné la finale contre l'Angleterre lors d'une rencontre très prolifique achevée sur le score de 34-31. C'est, en revanche, une désillusion pour les Black Fearns qui, chez elles, ont perdu contre la France puis l'Angleterre, ne gagnant que contre les Galloises.