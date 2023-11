L'Union Bordeaux-Bègles s'est imposée à Chaban Delmas lors de la 5e journée du Top 14 face à Montpellier (26-13). L'UBB, qui a pu compter sur le retour de certains mondialistes, remporte son troisième match de la saison et plonge un peu plus le MHR dans le doute avec une quatrième défaite consécutive.

Ils étaient les attractions principales de la journée. Sipili Falatea, Louis Bielle-Biarrey, Maxime Lucu et Yoram Moefana faisaient leur retour sur les pelouses du Top 14 depuis la Coupe du monde. Si les trois premiers étaient titulaires, tous ont apporté leur pierre à l'édifice lors de la victoire de l'UBB sur le MHR pour le compte de la 5e journée du Top 14 (26-13).

Montpellier a joué par intermittence contre une UBB en maîtrise

Dans un Chaban Delmas dont le vent n'a cessé de redoubler d'intensité, Montpellier a pourtant jeté un coup de froid aux Bordelais. Dominant pendant les six premières minutes en étant solide en défense et parvenant à se trouver des espaces en attaque, les Montpelliérains vont inscrire le premier essai de la rencontre grâce à Gabriel Ngandebe. Cet essai a eu de quoi réveiller l'UBB qui a trouvé son rythme et a su profiter de l'indiscipline du MHR pour revenir à deux longueurs grâce à la botte de Maxime Lucu, puis de bénéficier de sa supériorité numérique après le carton jaune de Clément Doumenc pour passer devant grâce à un essai en coin de Pablo Uberti. Après 25 minutes de jeu, le rythme du match s'est quelque peu affaissé et les fautes de main ont été de mise des deux côtés du terrain, mais en fin de période, sur une de leurs rares incursions dans les 22 aquitains, Montpellier recolle à une longueur grâce à un essai en force d'Elliott Stooke auquel les Bordelais, dans la réaction, ont répondu immédiatement par Ugo Boniface.

La maladresse de Carbonel profite à l'indiscipline de l'UBB

Dans le second acte, le MHR développe davantage son jeu, mais se heurte au rideau défensif très haut des Bordelais qui commet plus de fautes, mais à chaque fois, loin des zones de marques. Et lorsque cela se produit, les joueurs de Yannick Bru bénéficie de la maladresse de Louis Carbonel. L'ouvreur montpelliérain, qui a manqué ses deux transformations d'essai en première période voit une de ses deux pénalités être déviée par le vent. En face, Maxime Lucu, auteur également de trois échecs au pied aujourd'hui, s'est montré bien plus incisif dans le jeu et a même privé les champions de France 2022 du bonus défensif, mais a su inscrire les points qu'il fallait. À force de se fatiguer en attaque, en vain, et à court d'idées, Montpellier s'épuise et subit, lors du dernier quart d'heure, le jeu des Bordelais qui ne voulaient que sécuriser la victoire et empêcher leur adversaire de repartir avec le bonus défensif. En fin de match, Louis Bielle-Biarrey inscrira le troisième de l'UBB et enlise davantage les Héraultais, désormais 13es, dans la crise.

Montpellier, dans le doute depuis sa victoire contre La Rochelle lors de la 1ère journée, recevra Clermont le 11 novembre tandis que Bordeaux se déplacera à Pau, auteur d'un magnifique début de saison, lors de la prochaine journée.