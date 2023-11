Les Bordelais se sont imposés 26 à 13 en prenant le large à la 77e face à des Héraultais qui ont bien résisté. Maxime Lucu a reçu une ovation magistrale du public.

Les tops

Maxime Lucu

Pour sa rentrée, le demi de mêlée a réussi un vrai récital. Vivacité, inspiration, autorité et jeu au pied, il a vraiment régalé le public de Chaban Delmas. On l’a vu réussir notamment un modèle de 50-22. Il n’a pas fait un cent pour cent dans les tirs au but, mais la force du vent rendait la tâche difficile. Il est sorti sous les applaudissements et le public a scandé son nom.

Maxime Lucu a été applaudi par le public de Chaban-Delmas. Icon Sport

Tevita Tatafu

Pour sa première à domicile, l’international japonais s’est signalé positivement. Activité, percussion, il a tout pour réussir en Top 14. Une bonne surprise pour le public de Chaban Delmas.

Nicolas Depoortère

Le centre bordelais a montré l'étendue de sa classe. Une percée par ci, une percée par là, une passe après contact pour Samu qui a amené l’essai de Pablo Uberti. Sorti à la mi-temps, il est revenu pour amener son tonus et sa palette technique en fin de partie. Et une passe décisive au cordeau pour Bielle-Biarrey. Deux gestes décisifs qui en disent long sur ses possibilités.

Gabriel Ngandebe

L’ailier gauche du MHR a marqué le premier essai de la partie. Il a fait preuve de belles qualités de vivacité et de vitesse, même si la tournure du match ne le gava pas de bons ballons. Il a émergé d’un collectif assez homogène.

Les flops

Louis Carbonel

Dans un ensemble montpelliérain qui a perdu mais qui fut longtemps dans le match. Il n’a pas été particulièrement médiocre. Mais on attendait un petit mieux d’un joueur de sa réputation. Il a manqué trois coups de pied qui auraient pu faire douter l’UBB. Mais les bourrasques étaient difficiles à dompter.

Clément Doumenc

Son carton jaune a pensé finalement assez lourd après l’entame réussie des Héraultais. Il a facilité le retour des Bordelais. Dans un match assez serré jusqu’à 77e, ça n'était pas anodin. Difficile de l'accabler pour autant, les montpelliérains ont fait une performance honnête et assez homogène mais sans génie.