Dominateur et précis, le Stade français a facilement disposé de Castres ce samedi. Les Parisiens ont su s'appuyer sur Lucas Peyresblanques en première période, Jeremy Ward lors du second acte et Tanginoa Halaifonua pendant une heure. Les Castrais ont souffert, à l'image de Josaia Raisuqe et Gaëtan Barlot.

Les Tops Lucas Peyresblanques Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour réaliser un très bon match. Le talonneur du Stade français n'a joué que lors de la première période mais a eu le temps d'inscrire un doublé décisif sur la pelouse de Jean-Bouin. Il était d'abord à l'affût sur une touche perdue par les Castrais à cinq mètres de l'en-but tarnais, en récupérant le ballon avant de foncer derrière la ligne d'en-but. Un peu plus tard dans le match, il était à la conclusion d'un ballon-porté en récompensant le travail des siens. Peyresblanques a aussi été disponible et a profité de son dynamisme pour avancer. Propre en conquête, il n'y a rien à redire sur sa performance. Jeremy Ward C'est en partie grâce à lui que les Parisiens ont glané le bonus offensif face à Castres. Comme Peyresblanques, Jeremy Ward a inscrit un doublé lors de cette rencontre. Si son premier essai n'était pas le plus dur à inscrire de sa carrière, le Sud-Africain ne devait son second qu'a lui-même. Il interceptait une passe de Popelin pour filer marquer le quatrième essai des siens. Top 14 - Jeremy Ward (Stade français) Icon Sport - Icon Sport Si la puissance des avants Parisiens est à souligner, Ward a bien géré la ligne défensive des trois-quarts. Aucun Castrais n'a su franchir dans le centre du terrain. Très propre, à l'image de son équipe. Tanginoa Halaifonua Pour son premier match sous le maillot parisien, le Tongien a apporté son immense présence physique. Extrêmement présent défensivement, Tanginoa Halaifonua n'a pas souvent cédé de terrain face aux offensives castraises. Il n'est pas étranger à la bonne tenue de la mêlée francilienne, ni à la supériorité des siens dans les mauls. Le troisième ligne a su se montrer utile offensivement en conservant les ballons avec une grande sûreté. Il est un très bon complément à Sekou Macalou et Mathieu Hirigoyen. Sa prestation est très encourageante pour la suite au sein d'un pack très dominateur. Les Flops Josaia Raisuqe Parfois, Josaia Raisuqe donne l'impression de ne pas maîtriser ses gestes. Athlète à la densité physique impressionnante, l'ailier fidjien a été emporté par son élan à plusieurs reprises. Pourtant, le Castrais a montré qu'il était capable de distribuer quelques bouchons légalement. Mais à chaque fois, il y a cette petite faute de trop, comme lorsqu'il tentait de gratter le ballon illégalement après avoir asséné un gros plaquage à Hamdaoui. Le Stade français écrase Castres et prend (provisoirement) la tête du Top 14 !



Le résumé > https://t.co/78KESv3k6l pic.twitter.com/DRpOAdWXsY — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 4, 2023 Il se faisait aussi arracher un ballon après avoir manqué de vigilance. Physiquement supérieur à Laloi, Raisuqe a eu les possibilités de trouver de l'avancée mais a souvent déçu dans ce match. C'est dommage. Gaëtan Barlot Le talonneur castrais a souffert de la comparaison avec son vis-à-vis parisien. Il n'a pas su assurer une touche à cinq mètres de son en-but, offrant un cadeau inespéré à Peyresblanques. Au-delà de cela, il fut en souffrance physiquement face à la densité du pack parisien. Il sort d'ailleurs touché à la 31e minute et n'a pas remis les pieds sur le terrain. Tom Staniforth Le deuxième ligne castrais nous avait habitué à de grosses performances dans le combat en Top 14. Il a largement déçu ce samedi. C'est lui qui s'est heurté à plusieurs reprises au mur parisien et qui fut même en souffrance physiquement. Alors que son équipe reculait en mêlée et sur les phases de maul, il s'est mis à la faute à plusieurs reprises. Joueur le plus sanctionné du match, il a même reçu un carton jaune pour une accumulation de faute. C'est à ce moment-là que les Castrais ont lâché le match.