Défait trois fois sur les quatre premières journées, le Stade rochelais, 11e du Top 14, se déplace à Oyonnax non sans une certaine pression ce samedi (15h). L’entraîneur des trois-quarts Rémi Talès espère surtout y laver l’affront de la récente défaite dominicale à Deflandre, face à Castres (24-27).

La Rochelle n’est pas au pied du mur mais une victoire à Oyonnax ne serait pas du luxe…

Comptablement, il y a trois défaites en quatre matchs. Donc c’est sûr qu’on a pris une petite claque le week-end dernier. Dans le sport, la chance, c’est que six jours après, on peut laver cet affront-là. C’est sûr qu’on a besoin déjà de récupérer des points. On va aller à Oyo avec beaucoup d’humilité, c’est une équipe qui monte. Il va y avoir tout un peuple derrière eux, des conditions et un contexte un peu hostile. Donc il va falloir y aller armé et prêt mentalement. On sait que ça va être un gros combat, samedi.

Le staff dont vous faites partie a-t-il dû serrer la vis et durcir le ton cette semaine ?

Il y a eu quelques retours… Il fallait bien débriefer le match, repartir de l'avant surtout et se servir des erreurs contre Castres pour enclencher une dynamique positive. Il ne faut pas non plus tout voir tout noir parce qu'il y a eu des bonnes choses dans ce match. Ce n'est que le début, la saison est encore longue. Il faut bien analyser nos faiblesses pour progresser et ne pas reproduire ces erreurs-là.

Aucun Bleu n’a encore retrouvé le groupe mais vous avez visiblement récupéré Joel Sclavi (demi-finaliste de la Coupe du monde avec l’Argentine), Will Skelton et Matthias Haddad à l’entraînement…

Joel devrait enchainer, normalement. Il avait la volonté de vite réintégrer le groupe. Will a repris avec nous aujourd’hui (jeudi). C’est bien, ça ramène énormément de confiance à tout le groupe et un supplément d’âme, ça permet de regarder devant. On prend des précautions avec le genou de Matthias vu qu’il a enchaîné pas mal de petits pépins. Le parti pris a été de lui laisser le temps pour qu'il puisse bien revenir.

A Oyonnax, vous aviez signé des bonnes performances avec Mont-de-Marsan. Vous avez la recette pour gagner là-bas ?

(sourire) La recette, non, mais c'est vrai que, l'année dernière, on avait gagné là-bas. C’était leur seule défaite de la saison, je crois. On y était allé avec une stratégie 23 Jiff, une équipe très jeune et décomplexée. L'équipe avait fait un grand match ce jour-là, avec une stratégie de battle de jeu au pied.

Le classement ne signifie pas grand chose à ce stade de la compétition mais le regardez-vous ? L’avez-vous en tête ?

Je vous avoue que je ne l’ai pas forcément en tête mais quand on est compétiteur, on veut gagner et il n’y a pas besoin de regarder le classement pour savoir qu’on a déjà trois défaites. On se focalise vraiment sur nous, sur nos performances pour s'améliorer, pour vite grappiller des points, reprendre la confiance et enclencher une bonne dynamique pour accrocher le wagon de tête ou certaines équipes comptent déjà trois victoires en quatre matchs.

Yoan Tanga (26 ans, 3 sélections) s'était confié sur sa première année rochelaise aussi prometteuse que frustrante, sur son été paradoxal avec le XV de France et sur les défis, individuel et collectif, qu’il s’est fixé pour l’avenir.



La frustration doit être grande pour un entraîneur de l’attaque après le match contre Castres, non ?

On n’a pas eu énormément de ballons à jouer. 28 minutes de temps de jeu effectif, c’est très peu. Il y a eu très peu de phases supérieures à 1 minute. Le match était très haché, sans rythme. Nos trois-quarts n’ont pas pu se lâcher. Forcément, c’est frustrant par rapport à tout le travail fourni. On a envie de déployer du jeu, prendre du plaisir et donner du plaisir surtout. Il faut se servir de ça pour que, dans des matchs plus aérés, les joueurs s’épanouissent parce qu’on a énormément de talents dans notre ligne de trois-quarts.

Nathan Bollengier mord sans complexe dans le ballon en ce début de saison…

Il fait toujours de très bonnes entrées en jeu. A chaque fois. Il amène tout le temps son énergie. Il va chercher des ballons qui traînent et un peu pourris mais il est toujours là. C'est un garçon qui va enchaîner sa cinquième feuille de match. Il a 19 ans. C’est bien pour le futur. Pour lui, un début de saison comme ça, sans les internationaux, il gagne du temps, il montre qu’il est là et qu’il va falloir compter sur lui à l’avenir.

Teddy Iribaren, qui devrait être titulaire samedi, vit des débuts relativement compliqués sous le maillot rochelais. Le sentez-vous monter en puissance à l’entraînement ?

Il arrive du Racing où il n’a pas énormément joué, où il subi pas mal de blessures. En début de de saison, on n'a eu que quinze jours pour se préparer. Donc pour trouver les repères et comprendre tous les systèmes de jeu, c'est quand même très court à ce poste-là. Il n’a pas eu non plus énormément de temps de jeu sur les quatre premiers matchs donc il faut lui laisser le temps. C'est quelqu'un sur qui on compte. Il est complémentaire de Tawera (Kerr-Barlow) et de la « Berj’ » (Thomas Berjon). C'est un autre registre, dont l'équipe a besoin.

Mis à part après la défaite à Clermont, Ronan O’Gara se fait très rare devant les micros depuis le début de saison…

Le connaissant, je pense qu'il était très frustré et qu’il a préféré ne pas venir devant la presse pour éviter les réactions à chaud. Des fois, tu peux dire des choses que tu ne penses pas forcément. Je pense que c’est par rapport à ça qu’il a pris un peu de retrait. Petit à petit, vous allez le retrouver (sourire).