L'arrière du pays de Galles Leigh Halfpenny pourrait rejoindre le champion en titre du Super Rugby, les Crusaders. À 34 ans, le futur retraité du XV du Poireau jouera son dernier match en sélection nationale ce samedi face aux Barbarians entraîné par Eddie Jones.

Halfpenny devrait connaître une aventure sudiste ! Selon plusieurs médias britanniques, l'arrière du pays de Galles Leigh Halfpenny (34 ans) pourrait rejoindre les Crusaders. Le champion en titre du Super Rugby devrait s'attacher les services du numéro 15 des Scarlets. Une pige dans l'hémisphère sud qui lui permettrait donc de découvrir un troisième pays où évoluer, après avoir connu le pays de Galles et la France. Vainqueur de la Champions Cup en 2015 avec Toulon, il avait aussi remporté la Challenge avec Cardiff en 2010. Sous le maillot gallois, il a connu 101 sélections et a remporté 3 Tournois des 6 Nations (2012, 2013 et 2021).

L'ancien entraîneur des Crusaders et nouveau sélectionneur des All Blacks Scott Robertson a parlé de cette possible venue d'un œil plutôt positif. "Je ne connais pas Leigh personnellement, mais cela pourrait être une bonne alchimie", a-t-il déclaré. Selon les informations qui fuitent, un contrat d'un an lui serait proposé ainsi qu'un rôle d'entraîneur par la suite. Les Crusaders ont déjà un arrière d'un niveau incroyable avec le All Blacks Will Jordan. La franchise de Christchurch a d'ailleurs rapatrié son emblématique Ryan Crotty (35 ans).