À Colomiers, le jeune Ugo Pacome commence à attirer les regards. Celui qui a connu sa première titularisation avec l'effectif professionnel en août dernier commence à se faire une place chez "les grands".

Ceux qui ont l’œil l’ont certainement aperçu sur les terrains de Pro D2. Le "petit jeune" s’appelle Ugo Pacome. À seulement 18 ans, il compte déjà cinq feuilles de matchs dont deux titularisations depuis le début de la saison.

C’est face à Biarritz pour le premier match du championnat qu’il s’est jeté dans le grand bain. "Sur le moment je n’ai pas trop réalisé ce qu’il se passait. J’étais très concentré. C’était presque normal mais en réalité pas du tout… Je me suis dit qu’il fallait que je garde la tête sur les épaules et que j’aurais le temps de réfléchir plus tard. Je ne voulais pas m’emballer et risquer de louper mon match. Le plus intense c’était le moment dans le couloir et l’après-match avec ma famille. Je m’en souviendrai toujours. Tout ce que je voyais à la télé il y a six mois j’étais en train de le vivre !", raconte le Columérin de toujours.

Et son intégration a été à la fois rapide et naturelle. De la préparation estivale à son premier match en Pro D2 il n’y a eu presque qu’un pas comme de l’effectif des espoirs à celui des professionnels. "Je suis arrivé lors du stage de cohésion à Soustons. L’équipe m’a mise à l’aise dès le début. Finalement j’ai eu la sensation que mon âge ils s’en moquaient. Le staff a aussi tout fait pour que ça se passe bien. Alors forcément sur le terrain, c’est beaucoup plus facile pour moi." Et sur le terrain ça se passe plutôt bien puisque Ugo Pacome compte cinq feuilles de match sur huit journées écoulées. À l’aise sous les ballons hauts, fort de sa vitesse et d’un jeu au pied de plus en plus précis, l’arrière qui peut également jouer à l’ouverture commence à se faire une petite place dans l’effectif columérin.

Une maturité frappante

"Il a bien démarré. À lui de rester sérieux et à l'écoute de tout ce qui se passe au centre de formation ou alors quand il vient avec les pros, de façon à ce qu'il se développe rapidement et qu'il puisse prétendre encore plus à la concurrence. Pour l'instant il est avec nous, ça se passe très bien. Il est très jeune. Il faut en prendre soin.", explique Fabien Berneau.

Au-delà de ses qualités physiques, Ugo Pacome fait preuve d’une maturité étonnante. À 18 ans, il est ambitieux sans se faire de plan sur la comète : "Je n’ai pas trop pris conscience de ce qu’il m’arrive et je ne sais pas si j’en ai besoin. J’ai 18 ans. Je reste un joueur du centre de formation de Colomiers. Je fais partie de l’équipe espoir. Alors même si j’ai fait des feuilles de matchs avec les professionnels et que je m’entraîne avec eux, ça ne veut pas dire que je suis un joueur professionnel. Rien n'est fait. Je prends tout ce que je peux prendre mais il faut que je fasse attention".

Issu d’une famille passionnée par le sport avec qui il peut partager sa progression, celui qui a goûté au ballon ovale dès l’âge de quatre ans veut faire du rugby sa vie sans brûler les étapes mais s’autorise tout de même à rêver : "En validant mon année U18 j’avais en tête les U20. On voit que ça marche pour eux et bien sûr que j’y pense. C’est un objectif. Je vais tout faire pour y parvenir. Quand je regarde Louis Bielle-Biarrey, c’est une source de motivation. Je me dis qu’il a deux ans de plus que moi et ça donne envie d’y croire et de faire pareil". Une chose est sûre, Ugo Pacome est sur le bon chemin.