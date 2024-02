La semaine dernière, Colomiers annonçait l'arrivée du demi d'ouverture Joaquin de la Vega et la prolongation de Jérémy Béchu et Enzo Salles, deux jeunes joueurs prometteurs du groupe pro. Mais les dirigeants haut-garonnais ne s'arrêtent pas en si bon chemin, avec la signature de trois autres jeunes joueurs jusqu'en 2027.

Colomiers rugby continue de miser sur la jeunesse. Et même, sur sa jeunesse. En effet, le club à la Colombe a annoncé la semaine dernière les prolongations du trois-quarts centre Enzo Salles (21 ans) et du troisième ligne Jérémy Béchu (20 ans) jusqu'en 2027. Cette semaine, il devrait poursuivre en ce sens en officialisant celles d'Arthur Diaz, Farell Delourmel et Ugo Pacome, qui seront liés contractuellement à Colomiers jusqu'en 2027.

Ugo Pacome, arrière de Colomiers rugby. Icon Sport

Le premier est demi de mêlée et a pu profiter des blessures d'Edoardo Gori et Mathis Galthié pour peu à peu s'installer dans la rotation au poste. Déjà en fin de saison dernière, il avait fait bonne impression sur ses premières apparition en pro. Farell Delourmel n'a disputé qu'un match, c'était à Angoulême en tant que titulaire. Mais on avait déjà pu avoir un avant-goût de sa vitesse en match amical cet été. Enfin, Ugo Pacome, qui avait été international U18, a participé au premier stage de préparation des U20 pour le Tournoi, alors qu'il n'aura que 19 ans en mai prochain. Une bonne nouvelle pour le club dont la formation est une priorité.