Dans un match d'abord très serré en première période puis totalement dominé au retour des vestiaires, le Biarritz olympique l'emporte 35-18 face à Colomiers sur sa pelouse du Parc des sports d'Aguiléra dans le premier match de la saison 2023/2024 de Pro D2. Les Haut-Garonnais ont été réduits à 14 dans le dernier quart d'heure.

Ce jeudi soir, la saison 2023/2024 de Pro D2 s'ouvrait sur la mythique pelouse du Parc des sports d'Aguiléra avec un affrontement opposant Biarritz à Colomiers. Un match qui s'annonçait de haut niveau... mais qui a bien failli de jamais avoir lieu. Il faut dire que, mercredi, la Fédération française de rugby (FFR) a annoncé ne pas délivrer les licences du club basque à cause d'une dette s'élevant à plus de 100 000 euros. Finalement, la somme a été réglée et le BO a pu débuter sa saison dans les temps et devant un stade garni de 7 209 spectateurs bruyants venus assister à la première victoire des leurs (35-18).

Pourtant, en début de la partie, rien n'a été simple pour les locaux qui auraient dû encaisser un essai dès les premières secondes de jeu. Après une percée de Paul Pimienta sur la droite, le ballon, à la suite d'un passage de bras sur Joe Jonas de ce dernier, revenait sur Martin Dulon... qui laissait filer le ballon alors que l'essai était fait. Quelques minutes après cet avertissement sans frais, Biarritz frappait fort avec son demi de mêlée star Rhys Webb. Recruté cet été, le Gallois venait feinter la défense columérine non loin de la ligne, après un joli travail des avants, pour aplatir sous les poteaux (7-0, 6e). De superbes débuts pour l'homme qui a déjà porté le maillot des Lions britanniques.

Malgré cela, les Basques n'étaient pas sortis d'affaire et le premier acte allait se transformer en gros combat au sol. Rapidement, Colomiers revenait à hauteur sur un essai, malicieux hasard, inscrit par Brett Herron (7-7, 14e), qui a quitté le BOPB au printemps. Ensuite, jusqu'à la pause, deux pénalités de part et d'autre étaient réussies et le score en était de 13-13 au retour aux vestiaires. "On s'envoie en défense et on bloque près de notre ligne, mais on est trop souvent dans notre camp ! Il faut qu'on joue chez eux parce que la seule fois où on l'a fait, on a maqué. Il faut continuer de leur mettre la pression", expliquait à ce moment-là Thomas Hebert, troisième ligne biarrot.

Les deux éclairs de Zach Kirigibe

Lors du second acte, les joueurs basques ont mis cela en musique et ont largement dominé leurs adversaires, dépassés. D'abord, c'est Joe Jonas (42e) qui plantait une première banderille, sans parvenir à conclure. Puis Zach Kiribige se mettait en action. Invisible jusque-là, l'ailier anglais, nouvelle recrue du club biarrot, interceptait une balle adverse dans son camp avant de faire parler sa vitesse pour aller marquer son premier essai en France (20-13, 50e). C'est réellement à partir de ce moment-là que les Haut-Garonnais lâchaient mentalement et, après une pénalité d'Ilian Perraux (23-13, 58e), c'est Tyler Morgan qui venait les enfoncer (30-13, 62e) en effaçant quatre défenseurs sur une course chaloupée de toute beauté.

Si Zach Kirigibe (35-13, 71e) venait momentanément donner le bonus offensif à Biarritz en fin de partie, celui-ci était annulé dans la foulée par l'essai marqué en force par Colomiers (35-18, 75e), pourtant réduit à 14 après le carton rouge infligé à Maxile Granouillet (66e) en fin de partie pour deux coups de coude assénés à Charlie Matthews. Une équipe qui a su trouver les ressources pour empêcher son adversaire, contre lequel il devrait se battre pour les phases finales cette saison, de marquer cinq points. Quoi qu'il en soit, les grands vainqueurs du soir sont les Basques, brillants lauréats de cette première partie de l'exercice 2023/2024. "C’est rageant parce qu'on faisait jeu égal en première mi-temps. A nous maintenant de bosser pour faire des matchs de 80 minutes et non de 40. On va se remettre au boulot et se resserrer", résumait finalement Maxime Javaux après le coup de sifflet final.

La suite, c'est dès vendredi prochain pour les deux équipes avec la deuxième journée de Pro D2 : Biarritz se déplacera sur la pelouse de Valence-Romans tandis que Colomiers recevra Grenoble.