Après la défaite sur la pelouse de Toulouse, les Bordelais ont repris l'entraînement ce mardi. Louis Bielle-Biarrey, Yoram Moefana et Maxime Lucu étaient de retour pour préparer la réception de Montpellier. Chez les internationaux français, seuls Matthieu Jalibert et Damian Penaud n'ont pas encore retrouvé les Girondins.

L'Union Bordeaux-Bègles n'est pas passée loin de la rentrée parfaite. Pour son retour à la compétition le club girondin se déplaçait sur la pelouse des Toulousains dimanche soir. Et les hommes de Yannick Bru ont bien failli frapper un grand coup... Mais comme souvent les Rouge et Noir ont renversé la tendance avec une fin de match fracassante. Et pour digérer cette défaite, les Bordelais ont pu compter sur de précieux retours !

Alors que Sipili Falatea avait déjà fait son retour sous le maillot de l'UBB (remplaçant face à Toulouse), trois internationaux français sont venus renforcer les rangs. Cette nouvelle semaine d'entraînement signait le retour de Louis Bielle-Biarrey, Yoram Moefana et Maxime Lucu. Du sang frais qui ne pourra faire que du bien à cette équipe bordelaise qui aura à cœur de se racheter pour retrouver une place dans le top 6 le plus rapidement possible. À noter que Ben Tameifuna (Tonga) a également retrouvé les siens.

Jalibert et Penaud toujours en vacances

Après l'élimination des Bleus en quart de finale de cette Coupe du monde, chacun a géré la frustration à sa manière. Certains ont eu la volonté de retrouver les terrains le plus rapidement possible à l'image de Peato Mauvaka quand d'autres avaient besoin de marquer une pause. À Bordeaux, il manque encore deux internationaux français à l'appel. Matthieu Jalibert qui est en vacances tout comme la recrue Damian Penaud attendu avec impatience par les supporters de l'UBB. Ces deux-là devraient rejoindre leurs coéquipiers d'ici peu comme Thibaud Giroud qui devrait prendre ses fonctions la semaine prochaine. L'UBB devrait également pouvoir compter sur les retours d'Alexandre Ricard (entorse de la cheville) et Bastien Vergnes-Taillefer (adducteurs). De son côté Guido Petti (Argentine) est lui aussi toujours en congés.