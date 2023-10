Après avoir retrouvé Mauvaka, Arnold, Ahki et Capuozzo la semaine dernière, le Stade toulousain devrait cette fois compter sur deux nouveaux internationaux français pour le déplacement à Pau dimanche.

Deux jours après sa victoire contre l'Union Bordeaux-Bègles à l'occasion de la 4e journée de Top 14, le Stade toulousain a retrouvé le chemin de l'entraînement ce mardi. Et le champion de France en titre a ainsi commencé à préparer son déplacement à Pau dimanche. Pour ce match sur le terrain de l'actuel leader du Top 14, les Rouge et Noir vont récupérer deux nouveaux internationaux, après avoir enregistré les retours la semaine dernière de Peato Mauvaka, Pita Ahki, Richie Arnold et Ange Capuozzo. Cette fois, ce sont Dorian Aldegheri et Melvyn Jaminet qui ont repris sur le terrain annexe d'Ernest-Wallon.

Les autres Bleus encore en vacances

Les deux internationaux français devraient donc être à la disposition du staff pour le rendez-vous au stade du Hameau. Le pilier droit était remplaçant lors du quart de finale de Coupe du monde perdu contre l'Afrique du Sud, tandis que l'arrière avait été victime du choix de passer d'un banc à cinq avants et trois trois-quarts à un banc à six avants et deux trois-quarts. En revanche, Cyril Baille, Thibaud Flament, Anthony Jelonch, François Cros et Thomas Ramos sont toujours en vacances, comme Julien Marchand qui sera indisponible ces prochaines semaines.

Meafou et Lebel absents

Les trois joueurs toulousains encore concernés par le Mondial le week-end passé, à savoir les Argentins Juan Cruz Mallia et Santiago Chocobares ainsi que le Néo-Zélandais Nepo Laulala, sont évidemment absents, d'autant que Mallia est actuellement blessé. Du côté de l'infirmerie, le deuxième ligne Emmanuel Meafou, touché à la cuisse la semaine dernière à l'entraînement, n'est pas apte. Pas plus que l'ailier ou arrière Matthis Lebel (cheville), sorti en fin de match. Joker Coupe du monde, le flanker Rynhardt Elstadt (genou) est aux soins.