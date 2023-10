Les médias australiens l'avaient annoncé dans le week-end, c'est désormais officiel. Eddie Jones a bien démissionné de son poste de sélectionneur. Une aventure qui n'aura duré que dix mois pour un bilan très mitigé...

La fédération australienne a annoncé la nouvelle ce lundi. Eddie Jones n'est plus le sélectionneur des Wallabies. La fédération confirme qu'elle a accepté la démission de l'entraîneur qui quittera officiellement ses fonctions le 25 novembre 2023. "Nous remercions Eddie pour son engagement auprès des Wallabies en 2023 et lui souhaitons le meilleur dans ses futurs projets", assure la fédération. Arrivé en janvier 2023 à la tête de la sélection, Eddie Jones n'aura passé que dix mois avec les Australiens avant de jeter l'éponge.

Jones vers un retour au Japon, l'Australie sans sélectionneur ?

Dix mois, neuf matchs dont sept défaites et une élimination historique en Coupe du monde... Les deux seules victoires de l'ère Jones ayant eu lieu contre le Portugal et la Géorgie. Un bilan peu glorieux et un parcours douloureux lors de ce Mondial qui a sans doute poussé l'homme de 63 ans à quitter le navire. Mais celui qui était initialement en contrat avec la fédération australienne jusqu'en 2027 pourrait déjà avoir un autre plan. Comme annoncé par le The Sydney Morning Herald au début du mois d'octobre, Eddie Jones pourrait en effet retrouver la sélection japonaise par laquelle il était passé de 2012 à 2015. Il remplacerait donc Jamie Joseph qui a quitté son poste à l'issue de la Coupe du monde.

Un nouvel aller-retour pour Eddie Jones qui est déjà passé par quatre sélections : l'Australie, le Japon, l'Angleterre et même l'Afrique du Sud où il a été consultant en 2007. Reste à voir qui pourrait prendre le relais à la tête des Wallabies. Pour l'heure aucun nom ne circule vraiment dans les médias étrangers. Dans son communiqué, la fédération australienne explique que "des annonces concernant l'avenir du staff des Wallabies seront faites en temps voulu". Affaire à suivre.