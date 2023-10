Ardie Savea a livré une prestation tout bonnement stratosphérique lors du quart de finale remporté par les Blacks face à l'Irlande (24-28), il est notre oscar de la semaine.

"Ardie Savea a été au-dessus de tous les autres joueurs sur le terrain, il a été incroyable. C’est la meilleure performance que j’aie jamais vue de la part d’un numéro 8. J’aurais adoré être capable de jouer comme ça, un jour." Bobby Skinstad, ancien troisième ligne sud-africain et champion du monde 2007, devenu consultant, a dit tout haut à la télé, samedi soir, ce que des millions de passionnés de ce jeu ont pensé devant leur écran.

"C’est magnifique, je suis flatté", réagissait, du bout des lèvres, le troisième ligne après qu’on lui a transmis le compliment. "Ces mots me touchent, je ne sais pas quoi dire." Ses actes avaient parlé. Pour son trentième anniversaire, Ardie Savea a livré une prestation tout bonnement stratosphérique : 46 mètres parcourus balle en main, deux franchissements, quatre défenseurs battus, quinze sur dix-sept aux plaquages, deux lancers captés, trois ballons grattés ; autant de contributions auxquelles il convient d’ajouter un essai en position d’ailier et un dégagement salvateur au pied. "C’est l’instinct, c’est un peu ça, le rugby. Et quand j’étais petit, je jouais 10 donc ça m’a aidé", souriait le natif de Wellington, qui s’est rappelé au bon souvenir de ses idoles de jeunesse, Joe Rokocoko et Ma’a Nonu : "Oui, j’étais fan de ces deux joueurs."

Parmi toutes les facettes de la prestation du numéro 8, on retiendra avant tout son abattage défensif, à l’image de son alter ego, aussi généreux qu’intelligent, de la troisième ligne : "Sam (Cane, N.D.L.R.) et Ardie (Savea) ont été énormes", louait le sélectionneur Ian Foster, dans l’après-match. "Nous sommes restés patients et disciplinés, analysait son vice-capitaine. La roue aurait pu tourner mais on a réussi à tenir en fin de match. Même si c’était dur." Encore plus pour le joueur des Hurricanes, touché au nez sur la dernière action mais resté sur la ligne pour défendre le mince avantage des siens. Après cette performance majuscule, Ardie Savea n’arrivait même pas à se projeter sur le défi d’après. "Là, j’ai juste envie de rentrer chez moi, prendre ma femme dans mes bras, aller au lit et récupérer", a-t-il lâché avant de quitter l’arène du Stade de France. C’est ce qu’on pouvait appeler un repos bien mérité.