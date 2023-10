Soulagé d’avoir décroché la victoire en petite finale, le capitaine Owen Farrell estime que son équipe est montée en puissance tout au long du Mondial, et qu’elle a offert une fin honorable à ses futurs retraités.

Comment avez-vous vécu ce match pour la troisième place ?

C'était dur, très dur. Nous avons très bien commencé le match, nous sommes montés en puissance, nous avons été très présents dans la dimension physique et nous avons fait quelques percées, mais le match ne s'est pas terminé aussi facilement. On savait que l’Argentine n’allait pas se laisser faire, et cela n’a pas manqué. Ils sont restés dans le match toute la partie mais nous avons fait ce qu'il fallait pour arracher la victoire.



Qu’avez-vous pensé de l'attitude de l'Angleterre ?

Nous voulions montrer que cette équipe allait se battre pendant chaque minute du match. Dans un match qui fut parfois délicat à gérer, nous l'avons prouvé une fois de plus. La semaine dernière, nous n'y sommes pas parvenus, mais nous voulions terminer ce tournoi en beauté. Nous venons d’écrire un grand chapitre de notre parcours cette année et c'est la fin du livre pour certains, alors nous voulions que ce soit une bonne fin pour eux.

Que vous a apporté Steve Borthwick ?

Lorsque nous sommes arrivés pour les Six Nations, nous avons jeté les bases de la façon dont nous voulions jouer. Nous n'avons pas obtenu les résultats que nous souhaitions en cours de route et il en a été de même pour les matches de préparation. Mais une fois arrivés au Mondial, on se sentait de mieux en mieux à mesure que les semaines passaient et nous avons eu le sentiment d'avoir progressé tout au long du tournoi. Il y a beaucoup à attendre de cette équipe. Steve est à la tête de cette équipe, c’est lui qui l'a construite. Le mérite lui revient, ainsi qu’à toutes les personnes impliquées autour de lui.